Ja darbs notiek korekti, Latvijas ostu pārvaldības sistēmā nav lielu problēmu, intervijā aģentūrai LETA pauda Rīgas brīvostas jaunais pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Taujāts, vai nebūtu jāmaina pašreizējā ostu pārvaldības sistēma, tām - līdzīgi kā kapitālsabiedrībām - veidojot profesionālu, nevis politiski deleģētu valdi, viņš atzīmēja, ka Latvijas ostu sistēma no pārvaldības viedokļa nav unikāla.

"Vienlaikus Eiropā ostu pārvaldes modeļi ir ļoti dažādi - no pilnīgi centralizētas valsts pārvaldes līdz pat pilnībā privātām struktūrām. Katram no šiem modeļiem ir kaut kāda vēsture, kādēļ konkrētajā valstī tāds ir izveidojies. Arī Latvijas modelim ir sava vēsture. Viens teiks, ka tas ir labs, otrs, ka slikts. Neizbēgami šim modelim ir mīnusi. Ja mēs skatāmies no saimnieciskās darbības viedokļa, tad dažādas politiskās perturbācijas vai fons pirms vienām vai otrām vēlēšanām, neko labu nesekmē. Tajā pašā laikā paritāte starp pašvaldību un valsti dod arī savus plusus," klāstīja Zeltiņš.

Pēc viņa teiktā, ja darbs noteikti korekti, lielu problēmu nav. "Pateikt, ka šī sistēma ir ideāla, es nevaru, bet, ja darbs notiek korekti un ir vērsts uz attīstību, tad nav arī pārāk lielu problēmu. Vai tā būtu jāmaina? Mēs nevaram paņemt kādas vienas valsts sistēmu un vienkārši ielikt otras valsts juridiskajā kontekstā. Tas uzreiz skar ostu zemes īpašuma un pārvaldes tiesības u.c," sacīja ostas pārvaldnieks.

Rīgas brīvosta pēc pārkrauto kravu apmēra un apkalpoto pasažieru skaita ir lielākā osta Latvijā. Ostā pakalpojumus sniedz 194 ostā strādājošie privātie komersanti, tostarp 35 stividoruzņēmumi (kravu termināļi).