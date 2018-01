Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs 2017.gada 11 mēnešos viesu pavadīto nakšu skaits palielinājies par 12,1% salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu, sasniedzot 4,624 miljonus, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Tostarp ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs 2017.gada 11 mēnešos salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu palielinājies par 11,7%, sasniedzot 3,179 miljonus.

Kopumā pērn 11 mēnešos Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 2,402 miljoni viesu, kas ir par 11,6% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2016.gadā, tostarp apkalpoto ārvalstu viesu skaits audzis nedaudz straujāk - par 12,6%, sasniedzot 1,659 miljonus.

Statistikas pārvaldes dati arī liecina, ka 2017.gada 11 mēnešos no ārvalstu viesiem Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs visvairāk viesu bijuši no Krievijas - 219 tūkstoši, kas ir par 14,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, seko viesi no Vācijas - 199,9 tūkstoši, kas ir pieaugums par 10,2%, no Lietuvas - 167,2 tūkstoši, kas ir pieaugums par 13,6%, no Igaunijas - 146,5 tūkstoši, kas ir par 10,1% vairāk, kā arī viesi no Somijas - 107,1 tūkstotis, kas ir par 14,1% vairāk.

2016.gadā Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs kopumā apkalpoja 2,304 miljonus viesu, kas ir par 7,7% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt viesu pavadīto nakšu skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs pieauga par 7,5% un sasniedza 4,417 miljonus.