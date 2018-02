Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pērn viesu pavadīto nakšu skaits Latvijā audzis par 12,1% un sasniedza 4,95 miljonus. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs ir 1,9 naktis, informē CSP.

2017. gadā apkalpoti 1,78 miljoni ārvalstu viesu, kas ir par 13% vairāk nekā pagājušajā gadā, savukārt ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits Latvijā audzis par 11,9%, sasniedzot 3,41 miljonus.

2017. gadā tūristu mītnēs apkalpoti arī 798,4 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.

Visvairāk ārvalstu viesu, 241,4 tūkstoši, pērn Latvijā uzņemti no Krievijas , no Vācijas tie bijuši 207,8 tūkstoši, no Lietuvas - 181,3 tūkstoši, no Igaunijas 161,2 tūkstoši, Somijas 114,9 tūkstoši un Apvienotās Karalistes 95,4 tūkstoši.

Pērn ievērojami pieaudzis to ciemiņu, kuri ieradušies no Kanādas, Izraēlas Austrijas , Krievijas un Francijas.

No visiem ārvalstu viesiem 34,9% jeb 620,6 tūkstoši bija no kaimiņvalstīm – 13,6% no Krievijas, 10,2% no Lietuvas, 9,1% no Igaunijas un 2,1% tūristu bija no Baltkrievijas