"Mūsu un visu importētāju galvenā problēma ir tā, ka mēs ieguldām lielus līdzekļus servisa kvalitātes nodrošināšanā, rezerves daļu noliktavas uzturēšanā un mārketingā, lai klienti mūs zinātu. Veicam dažādas aktivitātes, tajā skaitā izglītojošas, kas prasa lielu finansējumu. Taču ir uzņēmumi, kas nav importētāji un kuri nedrīkstētu oficiāli pārdot mūsu importēto tehniku, taču viņi to iepērk tehnikas plačos un pārdod," sacīja Mikāla, piebilstot, ka nelegālajiem tirgotājiem atšķirībā no oficiālajiem importētājiem rūp vienīgi drīza peļņa un pie viņiem nevar saņemt agrotehnikas tehnisko apkopi.

Mikāla arī piebilda, ka, iegādājoties tehniku no neoficiālajiem tirgotājiem, klients ietaupa tikai vairākus simtus eiro, taču viņam nav nekādu garantiju par šīs tehnikas kvalitāti un ilgtermiņā šādas tehnikas iegāde var būt zaudējums. Tā kā klienti ir pietiekami gudri un to saprot, nelegālo tirgotāju aktivitāte ievērojami mazinās. "Klienti saprot, ka pērk kvalitāti nevis vienreizēju sajūtu, ka ir kaut ko lētāk samaksājuši. Ja klients vēlas kvalitāti, to viņš var dabūt pie oficiāla importētāja," teica Mikāla.

Viņa arī piebilda, ka oficiālie agrotehnikas importētāji ir meklējuši dažādus problēmas risinājumus, tostarp vērsušies Konkurences padomē, lai saprastu, kā rīkoties. Galvenā atziņa ir arī turpmāk augstā līmenī uzturēt servisu. "Mūsu kā importētāja pienākums ir cīnīties pret faktoriem, kas mazina produkta kvalitāti pēcpārdošanā," uzsvēra Mikāla.

2015. gadā "Amazone" strādāja ar 8,514 miljonu eiro apgrozījumu un 157 002 eiro peļņu, liecina informācija "Firmas.lv". Savukārt kompānijas 2016.gada rezultāti vēl nav publiskoti.

Uzņēmums "Amazone" ir reģistrēts 1993. gadā un ir firmu "Amazone", "Krone", "Grimme", "Lechler", "Fortuna", "Walterscheid" oficiālais importētājs Latvijā. "Amazone" nodarbojas ar lauksaimniecības tehnikas komplektēšanu, uzstādīšanu un servisu, kā arī rezerves daļu piegādi klientiem servisa nodrošināšanai, lauksaimniecības tehnikas tirdzniecību un lauksaimniecības tehnikas daļu mazumtirdzniecību. Kompānijas pamatkapitāls ir 284 573 eiro, un tās īpašnieki ir Baiba Mikāla (20%) un Arvis Mikāls (80%).