Tādējādi Lembergs ieguva daļas Ventspils uzņēmumā "Ventamonjaks".

Pirms desmit gadiem Titovs ir bijis Krievijas valdošās partijas "Vienotā Krievija" augstākajā lēmējinstitūcijā, bet pirms pēdējām vēlēšanām viņš izveidoja pats savu uzņēmēju "Izaugsmes partiju". Valsts domē tā neiekļuva, bet, kā raksta prese, tās uzdevums esot bijis atšķaidīt jau tā niecīgo sabiedrības atbalstu opozīcijai. Titovs ir bijis vairāku ietekmīgu uzņēmēju sabiedrisko organizāciju vadībā un apbalvots ar pirmās pakāpes medaļu "Par nopelniem tēvijas labā", vēsta raidījums.

Titova uzņēmums "Solvolub" deviņdesmito gadu sākumā Ventspilī uzcēla ķīmisko produktu terminālu. Tomēr līdz šim nav plaši izskanējis fakts, ka šī uzņēmuma līdzīpašnieks bija arī Lembergs.

Ventspils mērs raidījumam apstiprina, ka pazīst Titovu, bet dokumentus, kas viņam piešķirtu "Solvolub" akcijas, politiķis neatminoties.

"Nekā personīga" informē, ka prokurori Lembergam izvirzījuši apsūdzību par šo kapitāla daļu neuzrādīšanu ienākumu deklarācijā. Mērs ir atteicies no paskaidrojumu sniegšanas šajā apsūdzības sadaļā.

Prokurors Aivis Zalužinskis skaidro: "Savulaik, kad šis jautājums tika skatīts, vērtēts, tad tika iegūti pierādījumi, ka apsūdzētajam Aivaram Lembergam tajā laikā – ir runa par 1994. gadu, 1995.gadu – , ka viņš tajā laikā bijis viens no akcionāriem tādā ārvalstīs reģistrētā kompānijā kā "Solvolub Holding Achingtschaft"."

Lembergam piederējuši 10% šī uzņēmuma daļu. No dokumentiem izriet, ka to parakstīšana notikusi Maskavā.

Vaducā reģistrētajam "Solbolub Holding Achingtschaft" pilnībā piederējis "Solvolub Trading Limited", kurš savukārt bijis viens no "Vent TK Panalimited" īpašniekiem. Šī kompānija "mums apsūdzībā norādīta kā viena no kompānijām, kuras akcijas apsūdzētais Aivars Lembergs savulaik ir izspiedis. Konkrēti no cietušā Aināra Gulbja", teic prokurors.