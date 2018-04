"Zemkopības ministrija (ZM) nav pret [sistēmas ieviešanu]. Negribam kaitēt šim jautājumam. Bet visi mūsu partneri, kas nodarbojas ar pārtikas un dzērienu ražošanu, ir norādījuši, ka sistēmas ieviešana nav samērīga un gana izdiskutēta," pauda Dūklavs, atsaucoties uz savām sarunām ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāju Ināru Šuri.

Ziņots, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izvērtēšanai valdībā iesniegusi grozījumus Iepakojuma un Dabas aizsardzības likumos, kas nepieciešami depozīta sistēmas ieviešanai. Vienīgā ministrija, kas konceptuāli joprojām nesaskaņo depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā ir ZM.

ZM iebilst pret grozījumiem, jo likumprojektā nav sniegta detalizēta informācija par plānotās depozītu sistēmas ieviešanas un uzturēšanas izmaksām Latvijā, kā arī pēc būtības nav veikts ietekmes izvērtējums uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējdarbības vidi un inflāciju.

Aplēsts, ka depozīta sistēmas izveidei Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā, būs nepieciešamas sākotnējās investīcijas 30 miljonu eiro apmērā. "Katrs aparāts, kurā met pudeles, maksā ap 30 tūkstošiem eiro. Kopējās izmaksas ir ap 30 miljoniem eiro. Taču tas ir tikai pirmais posms. Tad seko sistēmas apkalpošana. Arī tā nav par velti. Aprēķini liecina, ka vienas PET pudeles apsaimniekošana kopumā izmaksās aptuveni 15 centus, kur 10 centus saņems atpakaļ pircējs, bet vēl piecus centus veidos pakalpojuma izmaksas. Arī šis cipars nav līdz galam izdiskutēts," skaidroja Dūklavs.

"ZM saka, ka jautājums nav līdz galam izdiskutēts. To saka arī vairākas sadarbības organizācijas. Kad izdiskutēsim, tad pieņemsim lēmumu," teica Dūklavs, piebilstot, ka tas varētu notikt šogad.

Tēmas aktualitāti ministrs saistīja ar vēlēšanu tuvumu. "2014. gadā gandrīz jau ieviesām. Domāju, ka tas būtu bijis labāk, nekā to darīt šogad. Jo tad varēja ielikt 30% no Eiropas Savienības naudas. Šobrīd šādas iespējas vairs nav. Esam gatavi jautājumu turpināt. Neredzu šeit nepārvaramu varu, kas liegs to izdarīt," teica Dūklavs.

Komentējot sociālajos tīklos plaši izplatīto video fragmentu no Latvijas Televīzijas raidījuma "Vides fakti", kur Dūklavs, paveroties pa ZM logu norādīja, ka nekur pudeles nemētājas, ministrs teica – citāts ir "forši" izrauts no konteksta. Dūklavs apliecināja, ka plāno piedalīties lielajā talkā, kā arī dabā ir redzējis gan izmētātas skārdenes, gan pudeles, gan citus iepakojumus.

Ļimončiks ir pret taras depozīta sistēmu, jo pa logu neredz nevienu tukšu pudeli. pic.twitter.com/GFjMiZKt6G — Nepareizais (@Nepareizais) April 15, 2018

Ziņots, ka VARAM vairākkārt jau ir izvērtējusi līdzīgus priekšlikumus, taču allaž tos noraidījusi, apgalvojot, ka depozīta sistēmas ieviešana būtu pārāk dārga. Par sistēmas ieviešanu Latvijā spriež jau aptuveni 15 gadus.

Vēstīts, ka atkritumu poligons "Getliņi", kur nonāk visi Rīgas un vairums Pierīgas atkritumu, pēc pieciem līdz septiņiem gadiem būs pilns un jaunas paliekas vairs nespēs uzņemt. Ja pirms pieciem gadiem viens Latvijas iedzīvotājs gadā radīja 312 kilogramus atkritumu, pērn tie bija jau 412 kilogrami atkritumu.