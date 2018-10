Latvijas uzņēmumu, kuru gada apgrozījums ir lielāks par 145 tūkstošiem eiro, pērnā gada kopējais apgrozījums palielinājies par 10%, sasniedzot 56,63 miljardus eiro, bet peļņa – par 26% – līdz 3,02 miljardiem eiro pēc nodokļu nomaksas, salīdzinot ar 2016. gadu, liecina SIA "Firmas.lv" un ziņu aģentūras LETA veidotais "Latvijas biznesa gada pārskats 2018".

Saskaņā ar pārskatā apkopotajiem datiem pagājušajā gadā Latvijā bijis 22 891 uzņēmums, kura apgrozījums bijis lielāks par 145 tūkstošiem eiro, un tas ir par 6,1% vairāk nekā gadu iepriekš. Pērn šādi uzņēmumi veidoja 17,9% no kopējā gada pārskatus iesniegušo uzņēmumu skaita, taču to kopējais apgrozījums – 96,3% no kopējā pārskatus iesniegušo uzņēmumu apgrozījuma.

Uzņēmumu "Firmas.lv" un "Latvijas Tālrunis" valdes priekšsēdētājs Aigars Lazdāns norādījis, ka pērn pieaudzis ne tikai uzņēmumu apgrozījums un peļņa: "Redzam, ka kopējais uzņēmumu apgrozījums pieaudzis par 10%. Tāpat pieaugusi arī uzņēmumu peļņa – šeit novērojams kāpums par 26%, turklāt saglabājot rentabilitātes pieaugumu. Pozitīva tendence novērojama gan darbinieku skaita pieaugumā, gan nomaksātajos nodokļos 2017. gadā attiecībā pret 2016. gadu."

Tāpat viņš uzsvēris, ka ar katru gadu palielinās mazo uzņēmumu pienesums ekonomikā, proti, 2015. gadā mazo uzņēmumu apgrozījums veidoja 1,3% no pētījumā analizēto uzņēmumu kopējiem rādītājiem, bet šogad tas sasniedzis jau 3,6%.

Latvijas lielākais uzņēmums pēc apgrozījuma pagājušajā gadā, tāpat kā gadu iepriekš, bijis Krievijas kālija minerālmēslu ražotāja "Uralkaļij" meitasuzņēmums SIA "Uralkali Trading", kura apgrozījums pērn lēšams 2,055 miljardu eiro apmērā – par 14,5% vairāk nekā gadu iepriekš.

Otrajā vietā ir minerālmēslu vairumtirgotājs SIA "Uralchem Trading" ar 871,557 miljonu eiro apgrozījumu, bet trešajā – mazumtirgotājs SIA "Rimi Latvia" ar 870,429 miljonu eiro apgrozījumu, liecina pārskats.

Pirmajā Latvijas lielāko uzņēmumu desmitniekā, vērtējot pēc apgrozījuma, iekļuvis arī mazumtirgotājs SIA "Maxima Latvija" ar 723,05 miljonu eiro apgrozījumu, energokompānija AS "Latvenergo", kuras apgrozījums lēšams 498,58 miljonu eiro apmērā, degvielas vairumtirgotājs SIA "Orlen Latvija" ar apgrozījumu 460,97 miljoni eiro, datortehnikas vairumtirgotājs AS "ELKO Grupa", kas apgrozījis 436,48 miljonus eiro, metālapstrādes kompānija SIA "Severstal Distribution", ar apgrozījumi – 396,995 miljoni eiro–, degvielas mazumtirgotājs SIA "Circle K Latvia", kura apgrozījums lēšams 387,473 miljonu eiro apmērā un elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls", kas apgrozījis 324,114 miljonus eiro.

Šis ir septītais "Latvijas biznesa gada pārskats", un tas tiek veidots, izmantojot "Firmas.lv" uzturētās juridisko un faktisko datu bāzes. Pārskats top sadarbojoties ar aģentūru LETA, Rīgas Ekonomikas augstskolu un pētniecības uzņēmumu "Oxford Research Baltics", kā arī ar profesionālajām organizācijām un vadošajiem nozaru ekspertiem.

Šogad pētījuma datu vizualizācija veidota sadarbojoties ar kompānijas "Elva Baltic" ekspertiem. Ar ''Power BI'' rīku ir izstrādāta metodoloģija, kas ļauj interaktīvā veidā, balstoties uz reāliem datiem, veidot dažādu nozaru un rādītāju grafikus.

Pārskats tiek izdots arī drukātā formātā.

"Latvijas biznesa gada pārskats" ir apjomīgākais Latvijas tautsaimniecības apskats, kurā tiek izvērtēti uzņēmumu darbības rādītāji pēc gada pārskatu datiem, un tas aptver uzņēmumus, kas nodrošina 97% no kopējā neto apgrozījuma. Pētījumā ir iekļauti uzņēmumu topi vairāk nekā 60 nozarēs un dažādos griezumos: pēc apgrozījuma, peļņas, darbinieku skaita, reģionu attīstības, piesaistītajām investīcijām un citās. Tajā sniegti profesionālo asociāciju un nozares speciālistu viedokļi par aizvadītā gada rezultātiem un nākotnes prognozes.