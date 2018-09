"Konkrētā projekta attīstība patlaban ir apstādināta. Ņemot vērā tirgus izmaiņas, šobrīd plānots strādāt pie projekta attīstības koncepta izmaiņām," informēja LCM, nekomentējot, kādu konkrēti tirgus izmaiņu dēļ plānotas projekta attīstības koncepta izmaiņas.

LCM pārstāvji arī pastāstīja, ka jauna informācija par projektu varētu sekot 2020. gadā.

2013. gadā LCM toreizējais valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds sacīja, ka LCM pašlaik negatavojas strauji attīstīt tirdzniecības centra projektu Salienā, Babītes pagastā, taču atteicies no projekta nav.

"Šis projekts nav nolikts plauktā, bet mēs pašlaik arī negatavojamies to strauji attīstīt. Šim projektam vēl ir nepieciešams laiks, lai tas nobriestu, jo tur ir nepieciešami cita tipa tirgotāji, nekā mums ir, piemēram, "Alfā" vai "Origo". "Salienā" ir nepieciešami lielu mērogu tirgotāji. Līdz ar to tie ir sarežģītāki lēmumi un investīcijas. It īpaši šīs dienas situācijā. Tādēļ es vēlreiz varu teikt – šis projekts nav nolikts plauktā, bet mēs ar to arī nesteidzamies. "Alfa" pilnīgi noteikti tiks paplašināta pirms "Salienas" attīstīšanas," sacīja Gronvolds.

Tāpat vēstīts, ka pirms ekonomiskās krīzes LCM bija iecerējis Salienā attīstīt Baltijas valstīs liekāko tirdzniecības parku 250 000 kvadrātmetru platībā. 2008. gadā uzņēmums informēja, ka tirdzniecības parka "Riga Retail Park" izveidē Babītes pagastā LCM plāno investēt vairāk nekā 300 miljonus eiro. Tirdzniecības parku bija plānots sākt būvēt 2009.gadā, bet pirmās tirdzniecības vietas atvērt 2010.gadā vai 2011.gada sākumā.

"Galactico" tirdzniecības centru – "Alfa", "Mols", "Dole", "Origo" un "Galerija Centrs" – attīstītājas un nekustamā īpašuma apsaimniekotājas "Linstow Center Management" kopējā apsaimniekojamā tirdzniecības centru platība Latvijā ir vairāk nekā 230 000 kvadrātmetru, bet visā Baltijā - 329 000 kvadrātmetru. "Linstow Center Management" apsaimnieko arī lielāko tirdzniecības centru Igaunijā "Ülemiste".

"Linstow Center Management" zaudējumi 2017. gadā bija 76 002 eiro, bet "Linstow Center Management" apgrozījums bija 3,58 miljoni eiro.

"Linstow Center Management" dibināta 2004. gada 30.septembrī. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1 162 486 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Norvēģijas uzņēmums "Linstow".