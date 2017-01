Latvijā vidējā piena iepirkuma cena pagājušā gada decembrī salīdzinājumā ar novembri ir pieaugusi par 7,6%, savukārt salīdzinājumā ar 2015. gada decembri ir palielinājusies par 38,5%, liecina Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) provizoriskie dati.

Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks sacīja, ka 2016. gada decembrī vidējā piena iepirkuma cena bija 304,10 eiro par tonnu, kas ir 7,6% pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi. Tas ir augstākais piena iepirkumu cenu kāpums līdz šim.

Šolks piebilda, ka patlaban piena iepirkuma cenas ir stabilizējušās. "Nav pazīmju, ka piena iepirkuma cena paaugstināsies, taču nav arī pamata domāt, ka tās kritīsies. Patlaban kaut kāds noteikts līmenis ir sasniegts, ir stabilitāte un neizskatās, ka janvārī būs būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar decembri," teica Šolks, prognozējot, ka šogad janvārī piena iepirkuma cenas nelielu svārstību ietvaros būs līdzīgas kā pērn decembrī.

Viņš pastāstīja, ka Latvijā pienu saražo vairāk nekā 8000 saimniecību, no kurām vērā ņemamu īpatsvaru veido mazās piena ražošanas saimniecības. Katram piena ražotājam ir savs sadarbības modelis ar pārstrādes uzņēmumiem, kas nedaudz atšķiras. Līdz ar to par vienu un to pašu daudzumu piena tonnu dienā piena ražotāji var saņemt arī atšķirīgu cenu no valstī vidējās, atkarībā no noslēgtās vienošanās ar piena pieņēmēju.

Šolks arī pastāstīja, ka pērn decembrī Latvijā ir saražots un pārstrādei nodots par 2000 tonnām vairāk piena nekā mēnesi iepriekš. Taču tā kā decembrī bija par vienu dienu vairāk nekā novembrī, piena ražošanas apjoms un intensitāte vidēji vienā dienā mēneša laikā nav mainījies.

Saskaņā ar LPCS datiem 2016. gada novembrī vidējā piena iepirkuma cena bija 282,59 eiro par tonnu. Savukārt 2015. gada decembrī vidējā piena iepirkuma cena bija 219,64 eiro par tonnu.

LPCS apvieno piena pārstrādes uzņēmumus un sadarbības partnerus, kas kopā realizē aptuveni 80% no Latvijā pārstrādātā piena.