Pagājušajā gadā Latvijā likvidēto uzņēmumu skaits pārsniedza jaunreģistrēto uzņēmumu skaitu, izpētījusi SIA "Lursoft".

Analizējot datus par 2016.gadu, secināts, ka pērn reģistrēts mazākais jauno uzņēmumu skaits kopš 2009.gada, savukārt likvidēto uzņēmumu rādītājs uzrāda absolūto rekordu - pagājušajā gadā likvidēts visu laiku lielākais uzņēmumu skaits. Pagājušajā gadā Latvijā reģistrēti 11 206 jauni uzņēmumi, kas ir par 2277 uzņēmumiem jeb 16,9% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt likvidēto uzņēmumu skaits palielinājies par 2161 jeb 21,5%, sasniedzot 12 227.

Vienlaikus "Lursoft" pārstāvji atzīmēja, lai arī faktiskos skaitļos likvidēto uzņēmumu skaitam aizvien ir tendence pieaugt, kāpums 2016.gadā vairs nebija tik straujš, kā piemēram, 2014. un 2015.gadā, kad likvidēto uzņēmumu skaits gada laikā palielinājās par vairāk nekā 50%.

Likvidēto uzņēmumu vidējais vecums, pēc "Lursoft" datiem, ir 8,9 gadi, kas liek domāt, ka pamats to likvidēšanai ir bijis nevis spontāns lēmums iesaistīties biznesā, bet gan nespēja pielāgoties uzņēmējdarbības vides izmaiņām un jau iepriekš piesauktā uzņēmējdarbības vides sakārtošana, likvidējot tā dēvētos "tukšos" uzņēmumos. Tiesa, analizējot nozares, kurās visbiežāk darbojušies likvidētie uzņēmumi, pagājušais gads nav nesis būtiskas izmaiņas, jo priekšplānā izvirzījusies mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība, aiz kuras seko būvniecība un uzņēmumi, kuri veic operācijas ar nekustamo īpašumu.

Atskatoties pagātnē, "Lursoft" pārstāvji atzīmē, ka 1997. un 1998.gadā uzņēmumu likvidāciju ietekmēja pienākums uzņēmējiem pārreģistrēt pamatkapitālu, ko neizdarot, tika sākta uzņēmuma likvidācija, kā arī krīze Krievijas ekonomikā, kura ietekmēja daudzu Latvijas uzņēmumu maksātspēju.

Savukārt, analizējot iemeslus uzņēmumu likvidācijas pieaugumam pēdējos gados, "Lursoft" pārstāvji secinājuši, ka viens no faktoriem ir uzņēmējdarbības vides sakārtošana, Valsts ieņēmumu dienestam un Uzņēmumu reģistram no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši neveic saimniecisko darbību, kā arī dažādi individuāli iemesli, piemēram, neskaidrība par turpmāko uzņēmējdarbības regulējumu, kā arī sīvā konkurence.

"Lursoft" valdes locekle Daiga Kiopa prognozēja, ka likvidēto uzņēmumu skaits, ļoti iespējams, arī turpmākos gados būs salīdzinoši liels.

"Izvērtējot pēdējos trijos gados iesniegtos finanšu pārskatu datus, redzams, ka liela daļa no Latvijas uzņēmumiem tikai izpilda likumā noteikto prasību - iesniegt pārskatu, bet faktiski saimniecisko darbību neveic. Proti, statistika parāda, ka no visiem 2013.gadā iesniegtajiem gada pārskatiem 26,4% uzņēmumu neto apgrozījumu finanšu pārskatā nenorādīja, vai arī norādītais apgrozījums bija nulle, savukārt 2014.gadā šādi kopumā bija 25,7% uzņēmumu. 2015.gadā šādu uzņēmumu skaits jau nedaudz samazinājies, bet vēl aizvien to īpatsvars ir augsts - 22,9% jeb absolūtos skaitļos tie ir 23 378 uzņēmumi," norādīja Kiopa.