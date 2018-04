Elīnas Maliginas lēmums kavēt pērn mūžībā aizgājušā uzņēmuma " Olainfarm " vairākuma akcionāra Valērija Maligina mantojuma sadales procesu un prasīt testamenta atcelšanu tiesā, kā vienu no argumentiem izmantojot viņa rīcībspējas apšaubīšanu, liek uzdot jautājumus par šāda soļa patiesajiem motīviem, paziņojumā presei paudušas Maligina meitas Irina Maligina un Nika Saveļjeva.

''Atbilstoši likumam Elīna Maligina kā laulātā var izprasīt neatņemamo mantojuma daļu, proti, vienu astoto daļu no mantojuma apmēra, tāpēc viņa ir vērsusies ar iesniegumu pie notāra. Tomēr, acīmredzot, ir par maz, un viņa iesniegusi prasības pieteikumu tiesā par testamenta apstrīdēšanu, tādējādi pretendējot uz daudz lielāku mantojuma daļu. Vienīgi neskaidrs paliek jautājums, kur šeit loģika, ja no vienas puses testamentu atzīst, pieprasot daļu, kas pienākas atbilstoši likumam, tomēr no otras puses — apstrīd tiesā?'' teikts paziņojumā.

Tāpat abas sievietes taujā, vai gadījumā, ja no sievas puses tiek apšaubīta Maligina rīcībspēja, arī 2016. gadā noslēgtā laulība nekļūst apšaubāma šo pašu iemeslu dēļ.

''Mūsu skatījumā izmantotie argumenti ir necienīgi, nemaz nerunājot par loģikas trūkumu,'' teikts paziņojumā, ''kā redzams, pašlabuma tīkošana un mantkārība var ņemt virsroku, mudinot pārkāpt jebkuras robežas. Nenoliedzami — ikvienam ir tiesības apstrīdēt dažādu dokumentu autentiskumu, tomēr jāvērtē, kādi argumenti tiek lietoti un kādas ētiskās robežas tiek pārkāptas.''

Maligina meitas arī kārtējo reizi atgādina, ka viņu mērķis ir saglabāt "Olainfarm" kā vienu no vērtīgākajiem Latvijas uzņēmumiem un farmācijas nozares līderiem un radīt priekšnoteikumus tā turpmākai sekmīgai attīstībai. ''Mums ne prātā neienāktu rīkoties apšaubāmā veidā pretēji ikviena mantinieka likumīgajām tiesībām, likumam vai pretēji mūsu tēva pēdējai gribai,'' viņas norāda.

''Ikviens savā dzīvē veic dažādas izvēles, un mums nav ne vēlmes, nedz tiesību tēvam kaut ko pārmest. Tāpat kā mēs apzināmies, ka par savu rīcību un kļūdām esam atbildīgas pašas. Viņa vārds un paveiktais ir daudzkārt lielāks par atsevišķu personu mantkārību un izmantotajām metodēm,'' lasāms Maligina meitu paziņojumā.

Savukārt, komentējot iepriekš izskanējušo informāciju par pazudušo Maligina somu, sievietes norāda, ka tā ''patiesībā nekur nebija pazudusi''. ''Jau iepriekš soma un tajā atrodamās mantas, tostarp kredītkartes, atbilstoši likumā noteiktajai procedūrai tika aprakstīta un iekļauta mantojuma sarakstā,'' teikts paziņojumā.

Jau vēstīts, ka Maligina atraitne vērsusies tiesā, lai apstrīdētu vīra testamentu. Kā viens no iemesliem izskanējis pieņēmums, ka Maligina pēdējās gribas akts varētu būt viltots. Maligina mantojuma aizgādne Irina tam gan nepiekrīt un testamenta autentiskumu neapšauba.

Rīgas rajona Jūrmalas tiesa ierosinājusi lietu, kas nozīmē – Maligina daudzu miljonu vērtā īpašuma sadale uz nenoteiktu laiku apturēta. Ja testamentā minētās mantinieces – uzņēmēja meitas – un viņa atraitne nepanāks vienošanos, tiesvedība var ieilgt.

Kā ziņots, Maligina īpašumi tiek novēlēti viņa bērniem.

Testaments paredz, ka piecu gadu laikā no mantojuma saņemšanas bērni nedrīkstēs atsavināt vai atdāvināt no Maligina mantotās "Olainfarm" un šī zāļu ražotāja akcionāra "Olmafarm" kapitāldaļas. Maligina īpašumā tieši un caur "Olmafarm" bija gandrīz 70% "Olainfarm" akciju.

"Olainfarm" paziņojumā biržai teikts, ka Maliginam pieder 3 791 810 "Olainfarm" akcijas un 100% kapitāla daļas "Olmafarm", kuras īpašumā ir vēl 5 994 054 AS "Olainfarm" akcijas.