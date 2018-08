EaSI garantijas līgums nākamajos trīs gados ļaus "Altum" nodrošināt aizdevumus 600 mikrouzņēmumiem visā Latvijā. ES sponsorētās programmas ietvaros mikrouzņēmumi varēs saņemt samazinātu procentu likmju aizdevumus ar zemākām nodrošinājuma prasībām. "Altum" galvenokārt koncentrēsies uz jaunuzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, norāda EK.

"Ar ES finansējuma palīdzību "Altum" uzlabos piekļuvi finansējumam aptuveni 600 mikrouzņēmumiem Latvijā, daudzi no kuriem saskaras ar grūtībām saņemt kredītus no tradicionālajiem banku avotiem. Šis jaunais EaSI garantijas līgums nodrošinās iespēju mikrouzņēmumiem saņemt aizdevumus ar labvēlīgiem nosacījumiem. Tas kārtējo reizi norāda uz to, ka Eiropas Komisija ar EaSI programmas atbalstu ir pilnībā apņēmusies veicināt nodarbinātību Eiropā un iesaistīt vairāk cilvēku darba tirgū," pauda ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena.

Savukārt EIF izpilddirektors Pjērs Luidži Džiliberts skaidroja, ka ''līgums palīdzēs "Altum" nodrošināt jaunu mikrofinansēšanas produktu, lai apmierinātu mikrouzņēmumu finansēšanas vajadzības gan uzņēmuma dibināšanas sākotnējā, gan tā attīstības posmā''. Viņš uzsvēra, ka atbalsta sniegšana tiem, kuri saskaras ar sociālās atstumtības risku un problēmām saistībā ar piekļuvi kreditēšanas tirgum, palīdz veicināt atvērtu uzņēmējdarbības kultūru.

EaSI garantijas shēma tika ieviesta 2015. gada jūnijā, to finansē EK un pārvalda EIF. Fonds uzņēmumiem nenodrošinās tiešu finanšu atbalstu, bet izmantos gan izmantos tādu vietējos finanšu instrumentus kā mikrofinansējumu, sociālā finansējuma un garantiju iestādes, kā arī bankas, kas ir aktīvas 28 ES dalībvalstīs un valstīs, kuras piedalās EaSI programmā. Šie starpnieki tieši sadarbosies ar ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu atbalstu EaSI garantijas shēmas ietvaros.

"Sadarbība garantē iespēju nodrošināt neatkarīgu atbalstu mikrouzņēmumiem, kas pēc tam var pieteikties nepieciešamām pamatkapitāla investīcijām. Šīs programmas galvenie ieguvēji ir nesen dibināti uzņēmumi un uzņēmumi ar niecīgu apgrozījumu – tie var piekļūt finansējumam līdz pat 25 000 eiro apmērā vien ar personīgo galvojumu un bez nodrošinājuma," teica "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

EaSI mērķis ir atbalstīt ES pūliņus sasniegt augsta līmeņa nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīnīties pret sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī panākt darba apstākļu uzlabošanu, norāda EK. EaSI mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogramma nodrošina atbalstu finanšu starpniekiem, kas piedāvā mikrokredītus uzņēmējiem vai finansējumu sociālajiem uzņēmumiem. Apakšprogrammas mērķis ir palielināt pieeju mikrofinansējumam, kas ietver mikrokredītus, proti, aizdevumus līdz 25 000 eiro, jo sevišķi neaizsargātām personām un mikrouzņēmumiem. EK pirmo reizi atbalsta sociālos uzņēmumus ar investīcijām līdz pat 500 000 eiro apmērā. Mikrofinansējuma un sociālās uzņēmējdarbības atbalsts šobrīd tiek nodrošināts ar EaSI garantijas shēmu, kas sniedz iespēju finanšu starpniekiem sasniegt uzņēmējus, kas citādāk nespētu iegūt finansējumu risku dēļ.

Kā norāda EK, sagaidāms, ka kopumā atbalsta apjoms šīm jomām varētu palielināties līdz aptuveni vienam miljardam eiro, papildu investīcijās mobilizējot apmēram trīs miljardus eiro.

EIF ir Eiropas Investīciju bankas grupas sastāvdaļa. Tā galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu Eiropas mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzinot tiem piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un attīsta riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus.

Investīciju plāns Eiropai jeb Junkera plāns ir viena no ES prioritātēm, lai palielinātu investīcijas un radītu darbvietas un izaugsmi, likvidējot šķēršļus investīcijām, nodrošinot investīciju projektu pamanāmību un tehnisko atbalstu, kā arī gudrāk izmantojot jau esošus un jaunus finanšu resursus. Ar garantijām no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda EIB un EIF spēj uzņemties lielāku projekta risku daļu, mudinot privātos investorus piedalīties projektos. Eiropas Parlaments un dalībvalstis 2017. gada decembrī vienojās pagarināt EFSI darbības termiņu un palielināt tā finansiālās spējas. Sākot no 2018. gada jūlija, Junkera plāns ES nodrošinās 335 miljardu eiro investīcijas un uzlabos piekļuvi finansējumam aptuveni 700 000 mazo un vidējo uzņēmumu.

Savukārt attīstības finanšu institūcija "Altum" ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā