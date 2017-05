Viņš norāda, ka pieprasījums pēc līdzekļiem ir ļoti liels, un jau tagad ir atbalstīti projekti par summu, kas pārsniedz pusi no sākotnēji plānotajiem 350 miljardiem eiro. Līdz 2020. gada beigām šo apjomu plānots palielināt līdz 500 miljardiem eiro.

Komentējot to, ka Latvija no šī plāna īpaši daudz no tā nav guvusi, Dombrovskis min – nevar teikt, ka šie līdzekļi pilnībā netiek apgūti, piemēram, tiek īstenoti mazo, vidējo uzņēmumu finansēšanas instrumenti "Altum", kā arī ir vairāki atbalstītie projekti Rīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras jomā.

"Kopumā tas, protams, ir pašas Latvijas rokās, cik aktīvi pieteikt projektus. Šim finansējumam nav nekādu valstu vai sektoru kvotu. Tagad tiek domāts par ģeogrāfiskā sadalījuma uzlabošanu, jo ir valstis, kas Junkera plānu izmanto sekmīgāk, citas – lēnāk. Mēs vērtējam papildu atbalsta iespējas tām valstīm, kur šī līdzekļu izmantošana sokas lēnāk," viņš klāsta.

"Tā kā Latvija tomēr daļu līdzekļu ir apguvusi, tad pilnīgi krist pesimismā nevajadzētu, bet jautājums ir par projektu pieteikšanas aktivitāti, un te ir vienlīdz runa gan par privātā sektora, gan valsts un pašvaldību projektiem, kā arī par valsts atbalsta mehānismiem. Svarīga ir uzņēmēju un valsts kopīgā aktivitāte," skaidro Dombrovskis.

Jau vēstīts, ka kopējais investīciju apjoms ES dalībvalstīm EFSI ir 315 miljardi eiro. EFSI ietvaros EIB finansējums ir pieejams projektiem, kuru kopējās realizācijas izmaksas ir no 50 miljoniem eiro, kur EIB līdzfinansējums ir līdz 50%, bet ne mazāk kā 25 miljoni eiro.

Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir iespēja saņemt finansējumu projektu īstenošanai finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, riska kapitāla ieguldījumi), izmantojot investīciju platformas, kas paredzētas finanšu ieguldījumu virzībai vairāku investīciju projektu finansēšanai.

Junkera plāna finansējumu plānots fokusēt projektiem tādās jomās kā stratēģiskā infrastruktūra, izglītība, pētniecība un attīstība, inovācijas, mazo uzņēmumu atbalsts, kā arī atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte.