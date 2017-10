Konkurences padome (KP) nav konstatējusi SIA "Latgales ceļdaris" un SIA "DSM meistari" aizliegtu vienošanos Daugavpils domes iepirkumā par automašīnu stāvlaukuma izbūvi pie Daugavpils bērnu veselības centra, teikts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publiskotajā paziņojumā.

KP vēsta, ka 2017.gada 18.maijā, pamatojoties uz Konkurences likumu, ierosināta lieta par iespējamu aizliegtu vienošanos "Latgales ceļdaris" un "DSM meistari" darbībās.

Lietas izpētes ietvaros KP ieguva informāciju, lai pārbaudītu, vai "Latgales ceļdaris" un "DSM meistari" darbībās ir konstatējamas Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes, piedaloties Daugavpils pilsētas domes organizētajā iepirkumā "Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no Raiņa ielas līdz 18.novembra ielai un 18.novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18.novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī".

Pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus, KP secinājusi, ka lietā iegūtie pierādījumi nav pietiekami, lai konstatētu Konkurences likumā noteiktā aizlieguma pārkāpumu "Latgales ceļdaris" un "DSM meistari" darbībās, piedaloties attiecīgajā iepirkumā, tādējādi lietas izpēte izbeigta.

"Latgales ceļdaris" reģistrēts 2004.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 3,087 miljoni eiro, bet vienīgais īpašnieks - Lietuvas kompānija "Panevežio Keliai", liecina "Firmas.lv" dati. 2016.gadā "Latgales ceļdaris" strādāja 5,615 miljonu eiro apgrozījumu un 151 500 eiro peļņu.

Savukārt kopānija "DSM meistari" reģistrēta 2014.gadā, un tās pamatkapitāls ir 10 000 eiro. "DSM meistari" vienīgais īpašnieks ir Sergejs Azubins. 2016.gadā kompānija strādāja ar 1,07 miljonu eiro apgrozījumu un guva 15 000 eiro peļņu.