Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ( NEPLP ) otrdien sēdē apstiprināja izmaiņas vairākās SIA "All Media Latvia" izsniegtajās apraides atļaujās, informēja padomē.

Saistībā ar šā gada 18.oktobrī noslēgto Zviedrijas mediju koncerna "Modern Times Group" (MTG) Baltijas biznesa pārdošanu starptautiskajai aktīvu pārvaldīšanas kompānijai "Providence Equity Partners" ("Providence"), kā rezultātā visi MTG uzņēmumi turpmāk Baltijas valstīs darbosies kā "All Media Baltics", NEPLP iepazinās ar uzņēmuma turpmākajiem attīstības plāniem. Sēdes laikā "All Media Latvia" vadītāja Baiba Zūzena informēja NEPLP par uzņēmuma pārvaldības struktūru, darbības modeli, nākotnes iecerēm un gaidāmajām izmaiņām.

Saistībā ar minēto pārdošanas darījumu, NEPLP lēma par izmaiņām vairākās apraides atļaujās – "All Media Latvia" ar programmu "TV 6", "All Media Latvia" ar programmu "TV 3", AS "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" ar programmu "LNT", "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" ar programmu "Kanāls 2" un SIA "Star FM" ar programmu "Star FM".

NEPLP locekle Gunta Līdaka pastāstīja, ka Zūzena sēdes laikā iepazīstināja ar "All Media Baltics" mediju grupas jauno īpašnieku sastāvu, informēja par uzņēmuma aktualitātēm tehnoloģiju attīstības jomā, kā arī par biznesa un nozares attīstības iecerēm, tostarp iesaisti jauno platformu attīstībā un satura veidošanā. Tāpat Līdaka sacīja, ka "All Media Latvia" vadītāja informēja, ka patlaban mediju grupa neplāno veikt izmaiņas tai piederošo programmu saturā.

Savukārt vaicāta, ko paredz NEPLP apstiprinātās izmaiņas "All Media Latvia" izsniegtajās apraides atļaujās, NEPLP locekle norādīja, ka grozījumi veikti saistībā ar "All Media Latvia" un "Star FM" īpašnieku maiņu un "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" akcionāru sastāva izmaiņām.

Ziņots, ka šā gada 18. oktobrī noslēdzās Zviedrijas mediju koncerna MTG Baltijas biznesa pārdošana starptautiskajai aktīvu pārvaldīšanas kompānijai "Providence". Turpmāk nu jau bijušie MTG uzņēmumi Baltijā, tostarp TV3, LNT, "Viasat", "Star FM" un "Smart AD", darbosies kā viena organizācija, kuras nosaukums būs "All Media Baltics".