Saistībā ar valdības pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli", kas paredz akcīzes nodokļa celšanu naftas produktiem 2018. gadā, jau no nākamā gada 1. janvāra autobraucēji jutīs izmaiņas degvielas cenās.

Pašlaik aptuveni 34% no degvielas gala cenas veido akcīzes nodoklis, tādējādi akcīzes nodokļa palielināšana tiešā veidā ietekmēs naftas produktu cenas Latvijā. No 2018. gada 1. janvāra šo izmaiņu ietekmē benzīna akcīzes likme pieaugs par 4 centiem litrā, dīzeļdegvielas – par 3,1 centu litrā, savukārt šķidrās propāna gāzes – par 3,8 centiem litrā.

Papildus akcīzes likme apliekas ar pievienotās vērtības nodokļi (PVN) 21% apmērā, kā rezultātā no jaunā gada uz akcīzes pieauguma rēķina degvielas cena kāps par 4,8 centiem benzīnam, par 3,8 centiem dīzeļdegvielai, bet šķidrajai propāna gāzei par 4,6 centiem litrā, portālu "Delfi" informēja SIA "Neste Latvija" mazumtirdzniecības vadītājs Armands Beiziķis.

Savukārt no 2018 gada 1. jūlija akcīzes nodoklis tiks celts lauksaimnieku dīzeļdegvielai, tādēļ tās akcīzes likme pieaugs par 0,6 centiem litrā, bet ar PVN cena palielināsies par 0,7 centiem litrā.

"Tik strauju akcīzes nodokļa pieaugumu degvielai pēckrīzes gados vēl neesam piedzīvojuši. Līdz ar akcīzes pieaugumu, kas no 1.janvāra jau veidos 38% no benzīna cenas un 32,3% no dīzeļdegvielas cenas, sagaidāms, ka benzīna patēriņš turpinās kristies un cenu pieaugums noteikti ietekmēs arī dīzeļdegvielas patēriņu, jo autobraucēji, visticamāk, mainīs savus braukšanas paradumus. Tomēr jārēķinās arī, ka akcīzes nodokļa degvielai palielināšana ietekmēs ne vien autobraucējus un transporta nozari, bet arī daudzas citas nozares, veicinot cenu palielināšanu arī dažādiem pakalpojumiem un produktiem," Beiziķis.

No 2018.gada degvielas cenas proporcionāli veidos akcīzes nodoklis (ap 35%), PVN (ap 17%), mazumtirdzniecības un degvielas uzpildes staciju uzturēšanas izmaksas (ap 7 %), valsts obligāto rezervju glabāšanas nodeva (ap 1%), kā arī degvielas vērtība (ap 40%), kuru ietekmē naftas produktu biržas cenas svārstības.

Naftas produktu cena biržā tiek noteikta ASV dolāros, tāpēc ļoti būtiska ir ASV dolāra un eiro valūtas kursa attiecība. Tādējādi netieši degvielas cenu ietekmē arī valūtas kursu svārstības.

"Neste" ir Somijas vadošais naftas pārstrādes un atjaunojamo resursu pārstrādes uzņēmums, bet SIA "Neste Latvija" ir "Neste" korporācijas meitas uzņēmums, kas Latvijā strādā jau 27 gadus. Kopš darbības uzsākšanas uzņēmums Latvijā ir investējis vairāk nekā 65 miljonus eiro. "Neste" DUS tīklu Latvijā veido 69 stacijas visā valstī.

