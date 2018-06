Patlaban notiek cīņa starp finanšu sistēmas izmaiņu atbalstītājiem un noliedzējiem, šodien Ārvalstu investoru padomes Latvijā rīkotajā diskusijā "Veidojot uzticēšanos" sacīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Viņa uzsvēra, ka pēc tam, kad šā gada februārī ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija paziņoja par plānu noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, daudz kas ir paveikts, lai situāciju finanšu jomā vērstu par labu.

Tomēr, pēc ministres teiktā, patlaban notiek cīņa starp tiem, kuri vēlas finanšu sektora attīrīšanos, ar tiem, kuri to nevēlas. "Valsts savu ģeopolitisko izvēli ir izdarījusi jau sen, bet jautājums ir par to, vai spējam to demonstrēt praktiski," piebilda Reizniece-Ozola.

Ministre informēja, ka finanšu jomas sakārtošanā daudz kas ir paveikts, piemēram, sakārtoti normatīvie akti, tomēr problēmas esot to ieviešanā.

"Nākamajos mēnešos vēl būs daudz darāmā. Turklāt ar jaunas vadītājas stāšanos amatā tiks mainīts viens no finanšu sektora sakārtošanas vājajiem posmiem - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)," pauda Reizniece-Ozola.

Kontroles dienesta jaunā vadītāja Ilze Znotiņa apliecināja, ka viņas vadītā iestāde būs daudz aktīvāka un centīsies palīdzēt tiesībsargājošajām iestādēm finanšu noziegumu apkarošanā. "Jāpanāk, lai mūs nekontrolē tie, kam ir daudz naudas, bet gan procesus kontrolējam mēs paši," uzsvēra Znotiņa.