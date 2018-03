Lieldienu laikā pieprasījums pēc olām strauji kāpj, savukārt pēc tam norimst un vasarā olu patēriņš sarūk. Kopumā olu pieprasījuma līkne jau gadiem ir nemainīga, portālam "Delfi" pastāstīja Latvijas olu ražotāju asociācijas vadītāja Solvita Gulbe.

Tiesa, gadā ir vēl vieni svētki, kuriem tuvojoties, kāpj pieprasījums pēc olām – Ziemassvētki.

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati 2016. gadā Latvijā tika saražotas vairāk nekā 750 miljoni olu. Pieaugums, salīdzinot ar 2015. gadu, kad Latvijā tika saražotas 698,2 miljoni olu, ir visai ievērojams. Savukārt pērn saražoto olu skaits pieaudzis vēl par 6,7%, pārsniedzot 800 miljonu atzīmi. Kā skaidro Gulbe, tas saistīts ar saimniecības "Alūksnes putnu ferma" iesaistīšanos tirgū, jo pārējo ražotāju kapacitātes būtiski mainījušās nav.

Vērtējot 2017. gadu, viņa saka, ka kopumā tas ražotājiem Latvijā bijis ļoti veiksmīgs, jo ir izdevies izvairīties no dažādām likstām, kas piemeklējušas ražotājus citviet Eiropā, piemēram, putnu gripas un "saindēto olu skandāla", kuru dēļ pērn tirgū kopumā valdīja krietni zemāka konkurence nekā ierasts.

Kā lēš Gulbe, šogad ārvalstu konkurenti atkopsies un līdz ar to cīņa par vietu patērētāju grozā pieaugs. Vaicāta par to, vai konkurences pieaugums vērtējams pozitīvi, viņa atbild: "Tas atkarīgs no tā, kā katrs uzņēmums sevi nostāda." Gan Eiropā, gan Latvijā kopumā tiek saražots vairāk olu nekā patērēts, līdz ar to ražotājiem nākas meklēt tirgu arī ārpus Eiropas.

Tā kā olu cenas tiek noteiktas, vadoties pēc cenām biržā, būtiska ietekme uz tām ir tirgus svārstībām. Raugoties uz pagājušo gadu, Gulbe norāda, ka ne reizi vien dzirdēta patērētāju neizpratne par augstajām olu cenām. Kā liecina CSP dati, pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, olu cenas palielinājušās par 24,7 %. Gulbe gan prognozē, ka šogad cenas varētu samazināties.

Jau ziņots, ka, tuvojoties Lieldienām, audzis pieprasījums pēc baltajām vistu olām.