Latvijā palielinās pieprasījums pēc tomātu mērcēm, majonēzēm un sīrupiem, aģentūrai LETA sacīja kompānijas "Orkla Foods Latvija", kurā apvienoti uzņēmumi "Spilva" un "Gutta", mārketinga direktore Dana Erciņa-Užāne.

"Latvijā palielinās pieprasījums pēc tomātu mērcēm, majonēzēm un sīrupiem. Ja runa ir par eksporta tirgiem, tad tur apjoma ziņā lielākās "Orkla Foods Latvija" produktu kategorijas ir dresingi, majonēzes un tomātu mērces," viņa sacīja.

Erciņa-Užāne arī atzīmēja, ka šogad "Orkla Foods Latvija" sāka ražot jaunu kategoriju produktus - WOK mērces un DIP mērces. Uzņēmums arī patlaban turpina strādāt pie tā, lai paplašinātu produktu klāstu.

Jau vēstīts, ka"Orkla Foods Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 29,909 miljoni eiro, kas ir par 22,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 34,6% un sasniedza 2,169 miljonus eiro.

Kā vēstīts, norvēģu kompānija "Orkla" 2014. gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery and Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".