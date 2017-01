Viesu nama cena ir 258 000 eiro, un tas ir izvietots uz 1,902 hektāru palaša zemesgabala. Viesu mājas kopējā platība ir 733 kvadrātmetri, bet saimniecības ēkas platība ir 98 kvadrātmetri. Viesu mājā ir pilnībā aprīkoti astoņi divvietīgi numuri, kā arī tajā ir restorāna telpas ar divām zālēm, vasaras terase, kamīna zāle, turku pirts ar baseinu un atsevišķa pasākumu telpa.

Portālā "hiponia.lv" izvietotais sludinājums liecina, ka īpašums var tikt izmantots kā ģimenes rezidence vai neliela ģimenes viesnīca biznesa vajadzībām. Divstāvīgā viesu māja izveidota 2005.gadā, rekonstruējot 1900.gadā celto bijušo rijas ēku. Ēkā ir nodrošinātas visas komunikācijas, autonomā apkures sistēma (zemes siltumsūknis), kā arī apsildāmās grīdas.

"Hiponia" nodrošinājuma pārvaldības departamenta darījumu speciālists Ģirts Jansons teica, ka interesi par viesu nama iegādi ir izrādījuši interesenti gan no ārvalstīm, gan no Latvijas, taču no darījuma atteikušies banku finansējuma neizdevīgo noteikumu dēļ - bankas pašlaik neizskata šādu objektu kreditēšanu reģionos, prasot papildu nodrošinājumu. Līdz ar to pārdošanas process turpinās.

Pēc Jansona teiktā, pārdošanas procesam nav noteikts termiņš un "Hiponia" patlaban apkopo potenciālo pircēju interesi un piedāvājumus, lai noteiktu labāko iespējamo cenu un darījuma noteikumus. "Interese par šī īpašuma iegādi ir, un pastāvīgi notiek pārrunas ar potenciālajiem pircējiem, lai iegūtu iespējami labāku īpašuma pārdošanas cenu," viņš uzsvēra.

Jansons arī pastāstīja, ka attiecībā uz visu "Hiponia" īpašumu portfeli par labu Finanšu ministrijai ir reģistrēta hipotēka un konkrētais īpašums ir viens no portfelī ietilpstošiem.

Aģentūra LETA 2013. gadā 30. martā jau rakstīja, ka "Vino Rosso" risina sarunas ar potenciālo investoru, lai varētu norēķināties ar kreditoru un paplašinātu viesu nama viesnīcu. "VinoRosso" līdzīpašnieks Bruno Cīrulis toreiz norādīja, ka viesu nama parādi sniedzas vairākos simtos tūkstošu latu, un tie ir saistīti ar vairākiem VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" ņemtajiem kredītiem viesu nama labiekārtošanai.

Pēc Cīruļa teiktā, 2013. gada sākumā bija paredzēts "Vino Rosso" īpašumus izsolīt par labu kreditoram, un izsoles sākumcena bija noteikta 109 000 latu (155 093 eiro). Taču pēc sarunām ar "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" nekustamā īpašuma uzņēmumu "Hiponia" uzņēmumam izdevās vienoties par izsoles atsaukšanu. Cīrulis iepriekš norādīja, ka "Vino Rosso" problēmas ar kredītu atmaksu sākās ekonomiskās krīzes laikā.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka 2014. gada 2. septembrī "Vino Rosso" darbība ir izbeigta. 2011. gadā, kas ir pēdējais gads, kad SIA "Vino Rosso" iesniedza gada finanšu pārskatu, uzņēmums strādāja ar 61 539 latu (87 562 eiro) apgrozījumu, kas ir par 28,1% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi pieauga 1,9 reizes un bija 15 682 lati (22 313 eiro).

"Vino Rosso" uz pusēm piederēja Bruno Cīrulim un Dace Līviņai, liecina "Firmas.lv" informācija.