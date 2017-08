25. augustā XII radošās izcilības festivāla "ADWARDS2017" noslēguma ceremonijā, kas notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tika apbalvoti 35 Latvijas radošo prātu radītie darbi. Galveno balvu - GRAND PRIX - jau atkārtoti saņēma digitālo risinājumu aģentūra CUBE par klienta "airBaltic" uzdevumā radītu darbu "Riekstkodis".

Šogad visvairāk I pakāpes jeb zelta "ADWARDS" meistarības ordeņus saņēma digitālo risinājumu aģentūra CUBE - veselus trīs. Savukārt, visvairāk ordeņus kopumā šogad saņēma aģentūra "Not Perfect | Y&R Riga" - veselus astoņus, divus I pakāpes ordeņus un sešus II pakāpes ordeņus.

Tālu neatpalika arī aģentūra "DDB Latvija", kas šogad kopumā saņēma piecus ordeņus: divus zelta un trīs sudraba.

Šogad visvairāk ordeņu, kopumā 14, tika piešķirti kategorijā "FILM & RADIO". I pakāpes jeb zelta "ADWARDS" meistarības ordeņus šajā kategorijā saņēma aģentūras aģentūras "Not Perfect | Y&R Riga" darbs "Tele2 Dzintars" (Klients: Tele2), divi aģentūras "DDB Latvija" radīti darbi: "Dodies izbraucienā ar Taksistu" un "Rīgas mācītāja ceļš" (Klients: LiveRiga), aģentūras CUBE darbs "Riekstkodis", divus zelta ordeņus dažādās apakškategorijās saņēma aģentūras "Pagan" darbs "Kolorīti melnbalts" (Klients: Basketbola klubs "VEF Rīga").

Šogad "FILM & RADIO" kategorijā tika piešķirti astoņi II pakāpes jeb sudraba "ADWARDS" meistarības ordeņi. Tie tika pasniegti aģentūrai "The Weekend" par darbu "Darītāj" (Klients: Virši–A), aģentūrai "Not Perfect | Y&R Riga" par darbu "Tele2 Edijs" (Klients: Tele2), aģentūrai "DDB Latvija" par darbu "Sieviešu blogera pieturvietas" (Klients: LiveRiga), aģentūrai "Blue Lake" par darbu "Barona ielas vilciens" (Klients: Blue Lake), aģentūrai "Not Perfect | Y&R Riga" par darbu "Zelta Loterija" (Klients: Zelta Zivtiņa), aģentūrai "TBWA\LATVIJA" par darbu "Garšionārs" (Klients: Ādažu čipsi), iesniedzējam Dominiks Jarmakovičs par darbu "Hot Headed Woman" (Klients: The Bad Tones), aģentūrai "Not Perfect | Y&R Riga" par darbu "velcom" (Klients: 3Gvelcom).

Kategorijā "PRINTART & DESIGN" šogad tika piešķirti 10 - divi I pakāpes un astoņi II pakāpes - ordeņi. Zelta godalgas izpelnījās Arnis Balčus darbs "Arnis Balčus. Uzvaras parks" (Klients: Arnis Balčus) un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs darbs "Ģimenes soma" (Klients: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs).

Ar visiem konkursa uzvarētājiem iespējams iepazīties šeit, bet ar konkursam iesniegtajiem darbiem iespējams iepazīties šeit.

Visus festivāla darbus vērtēja starptautiska žūrija, kurā darbojās desmit atzīti reklāmas, dizaina, mediju un saistīto nozaru profesionāļi no 6 valstīm. Kopumā tika piešķirti piešķirti 35 ordeņi – 11 I pakāpes jeb zelta "ADWARDS" meistarības ordeņi un 24 II pakāpes jeb sudraba ordeņi.