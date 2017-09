Pārdošanā pieejama Rīgas centra pazīstamā bufete "9 grādi", apstiprināja bufeti apsaimniekojošā uzņēmuma SIA "Malt City" līdzīpašnieks Dzintara Vallers.

Informācija par "9 grādu" pārdošanu ir ievietota sludinājumu portālā "ss.com".

Sludinājumā norādīts, ka konkrētais ēdināšanas bizness ir darbojies pusotru gadu. Bufetē ir pieejams viss tās darbībai nepieciešamais inventārs - ledusskapji, trauku mašīna, kases aparāts, biroja tehnika. Tāpat "Malt City" ir bufetes darbību atļaujoša dokumentācija - objekts nodots ekspluatācijā un iestādei ir aktīva Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.

Kā ieguvums potenciālajam pircējam sludinājumā minēts fakts, ka bufetei esot patstāvīga klientūra, laba plūsma, kā arī tas, ka bufete ir atpazīstama sociālajos tīklos. Ne mazāk būtiski ir tas, ka nomas līgums par telpām Alfrēda Kalniņa ielā uzņēmumam ir līdz 2022. gadam. Tāpat "Malt City" ir pirmtiesības uz līguma pagarinājumu.

Vallers skaidroja, ka lēmums par bufetes pārdošanu pieņemts, jo "Malt City" vadība un īpašnieki neredz perspektīvu sabiedriskās ēdināšanas sektorā.

"Ir grūti strādāt šādos apstākļos, kad nodokļu izmaiņas ir tik biežas. Tas apgrūtina plānošanu un rada sarežģījumus iepriekš noteiktā budžeta plāna izpildei," norādīja Vallers.

Viņš arī atklāja, ka par uzņēmuma iegādi interesi ir izrādījuši vairāki potenciālie pircēji. Tāpēc patlaban notiek pārrunas, lai saprastu, cik daudz un ko vēlas pircēji.

"Šobrīd esam pārrunas ar vairākiem potenciālajiem klientiem. Ceram saprast, kas viņiem no šī biznesa šķiet derīgs, lai turpinātu attīstīties. Pieņemam arī, ka kāds no pircējiem varētu gribēt šajā vietā izveidot kaut ko citu. Tāpēc mēs no savas puses piedāvājam tās lietas un priekšrocības, kas mums ir šajā bufetē," teica Vallers.

Tā kā darījuma rezultātā ir iespējamas izmaiņas, kuru rezultātā bufete "9 grādi" varētu arī beigt pastāvēt, Vallers nevarēja nosaukt pārdošanas cenu, jo tā ir atkarīga no tā, ko un kā izvēlas pircējs. "Malt City" īpašnieki līdz ar biznesa pārdošanu gribētu būt atpelnījuši šīs bufetes izveidē ieguldītos līdzekļus, kas ir apmēram 200 000 eiro, pastāstīja Vallers.

Jautāts par pārdošanas prognozēm, Vallers teica, ka līdz šī gada beigām šo biznesu plānots pārdot.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, bufeti "9 grādi" pārvaldošā uzņēmuma "Malt City" apgrozījums pērn bija 100 209 eiro. Pagājušajā gadā uzņēmums cieta zaudējumus 46 524 eiro apmērā. SIA "Malt City" dibināta 2015. gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Malt City" īpašnieki ir Krievijas valstspiederīgais Oļegs Makovenko - 75% un Vallers - 25%.