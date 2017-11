No nākamā gada SIA "Novaja gazeta" pārtrauks izdot Zemgales reģionālo laikrakstu krievu valodā "Novaja Gazeta", apstiprināja uzņēmuma valdes locekle un laikraksta galvenā redaktore Inga Karlinska.

Viņa norādīja, ka laikrakstu plānots turpināt izdot līdz šā gada beigām.

Vaicāta, kādēļ nolemts pārtraukt laikraksta izdošanu, Karlinska sacīja, ka galvenais iemesls tam ir finansiālie apsvērumi, jo laikraksta izdošana ir ļoti dārga, bet auditorija gadu laikā ir saglabājusies nemainīga un tā nepieaug. Viņa arī uzsvēra, ka cenas preses izdevumiem turpina palielināties, bet laikrakstu pārsvarā lasa un abonē pensionāri, kuru maksātspēja neuzlabojas. "Mēs finansiāli vairs nespējam atļauties izdot laikrakstu," sacīja "Novaja Gazeta" galvenā redaktore.

Tāpat viņa sacīja, ka svarīgs faktors laikraksta darbības pārtraukšanā ir valsts atbalsta trūkums. "Valsts līmenī ir daudz runāts par to, ka valstij ir nepieciešami lojāli un kvalitatīvi krievvalodīgie mediji. Septiņus gadus, kopš strādāju laikrakstā, neesmu izjutusi valstī nepieciešamību pēc medijiem krievu valodā, jo projektos pasaka "Paldies, bet mūs tas neinteresē!"," uzsvēra Karlinska.

Pēc viņas teiktā, "Novaja Gazeta" darbība nekad nav bijusi peļņu nesoša. "Kad koncerns "Diena" lēma par tā slēgšanu, tas bija zaudējumus nesošs produkts. Arī kopš pārņēmām [laikrakstu], tas nenesa peļņu," norādīja laikraksta galvenā redaktore.

Viņa uzsvēra, ka sešu laikraksta izdošanas gadu laikā cilvēkiem tika nodrošināta iespēja turpināt lasīt kvalitatīvu saturu krievu valodā, īpaši tiem, kuriem ir izteikta valodas barjera. Karlinska norādīja, ka vidēji laikraksta auditorija pašlaik ir 3000 līdz 4000 cilvēku. Tomēr, ņemot vērā, ka laikraksta auditorija ir vecāka gada gājuma cilvēki, gadījumos, kad kāds no tiem aiziet aizsaulē, ir maza iespējamība, ka tuvinieki, kas ir jaunākās paaudzes pārstāvji, turpinās laikrakstu abonēt, jo viņi vairāk pievēršas satura patēriņam digitālajā vidē.

Neskatoties uz to, ka no nākamā gada "Novaja Gazeta" izdošana tiks pārtraukta, laikraksta interneta portāla "novaja.lv" darbību plānots turpināt. Karlinska norādīja, ka portāla vidējā auditorija ir aptuveni 30 000 cilvēku, kas, pēc viņas teiktā, ir ļoti labs rādītājs reģionālam krievvalodīgam portālam. "Novaja Gazeta" galvenā redaktore uzsvēra, ka laikraksta īpašnieki saskata potenciālu portāla darbībā un nākotnē plānots turpināt to attīstīt, pievēršoties multimediju, tostarp video satura veidošanai.

Taujāta, kā laikraksta īpašnieki plāno risināt izdevniecībai radušos finansiālos apgrūtinājumus, tostarp, norēķināšanos ar kreditoriem, Karlinska sacīja, ka par to ir pāragri runāt un par minēto jautājumu plānots lemt tuvākajā "Novaja gazeta" īpašnieku kopsapulcē.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Novaja gazeta" pērn strādaja ar 43 589 eiro apgrozījumu un zaudējumiem 10 591 eiro apmērā. Savukārt 2015.gadā tās apgrozījums bija 54 045 eiro, bet zaudējumi - 14 279 eiro.

SIA "Novaja gazeta" dibināta 2011.gadā, un tās pamatkapitāls ir 17 eiro. Uzņēmums pieder Ingai Karlinskai (88,24%), Jeļenai Šaldajevai (5,88%) un Aļonai Nikolajevai (5,88%).

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskojamo datu bāzē esošā informācija liecina, ka uzņēmumam "Novaja gazeta" uz šā gada 7.novembri ir VID administrēto nodokļu parāds, kura kopsumma ir 13 841,33 eiro.