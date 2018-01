Pērn strauji audzis likvidēto uzņēmumu skaits – 2017. gadā Latvijā likvidēti 16 479 uzņēmumi, kas ir par 34,78% vairāk nekā 2016. gadā. Aizvadītajā gadā likvidēto uzņēmumu skaits bijis lielākais pēdējo 26 gadu laikā, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Analizējot iemeslus likvidēto uzņēmumu skaita pieaugumam, "Lursoft" secina, ka viens no faktoriem ir uzņēmējdarbības vides sakārtošana – Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs no reģistriem izslēdz uzņēmumus, kuri ilgstoši neveic saimniecisko darbību.

To, ka lielākā daļa no likvidētajiem uzņēmumiem ir uzņēmumu "čaulas", vislabāk apliecina "Lursoft" statistikas dati, kas rāda, ka no 16 479 pērn likvidētajiem uzņēmumiem tikai 15,6% ir iesniegts pārskats par 2016.gadu, un no tiem puse pārskatos norādījuši, ka attiecīgajā gadā nav veikuši saimniecisko darbību.

Savukārt 53,98% aizvadītajā gadā likvidēto uzņēmumu bijusi apturēta saimnieciskā darbība, bet 8,06% likvidācijas brīdī bijis reģistrēts nodokļu parāds.

Uzņēmumu likvidēšanai ir arī individuāli iemesli, piemēram, sīvā konkurence, kā rezultātā daudzi nolēmuši slēgt savus uzņēmumus, informē "Lursoft".

"Lursoft aprēķinājis, ka pērn likvidēto uzņēmumu vidējais vecums ir 10,3 gadi. Arī tas apstiprina tēzi, ka iemesls likvidēto uzņēmumu skaita pieaugumam saistāms ar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, likvidējot tā sauktos "tukšos" uzņēmumus, skaidro "Lursoft".

Nozares, kurās visbiežāk darbojušies likvidētie uzņēmumi, ir mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība, būvniecība, kā arī automobiļu un motociklu tirdzniecība un remonts.