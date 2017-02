Pērn samazinājies smago nelaimes gadījumu skaits darba vietās, taču pieaudzis letālo nelaimes gadījumu skaits, proti, 2015. gadā darba vietās bojā gāja 26 darbinieki, ber 2016. gadā – 31 darbinieks, portālu "Delfi" informēja Valsts darba inspekcija (VDI).

Būtiski pieaudzis tieši ārzemēs notikušo nelaimes gadījumu skaits – pēkšņi pasliktinoties veselības stāvoklim, bojā gājuši 10 darbinieki.

"Analizējot letālos nelaimes gadījumus, jāsecina, ka viena no satraucošākajām tendencēm ir ārzemēs notikušo nelaimes gadījumu skaita pieaugums, kas ir līdz šim lielākais rādītājs. To varētu skaidrot ar arvien pieaugošo uz ārzemēm strādāt norīkoto darbinieku skaitu, fizisku un emocionālu darbinieku pārslodzi, neveselīgu uzturu, neuzmanīgu attieksmi pret savu veselību, garām darba stundām. Šajā ziņā īpaši uzmanīgiem ir jābūt autovadītājiem, kuru darba ritms nereti rada nelabvēlīgas sekas. Pildot darba pienākumus, 2016. gadā uz Latvijas ceļiem bojā gāja seši nodarbinātie, kas veido lielu daļu no kopējā letālo nelaimes gadījumu skaita. Noteikti nedrīkst aizmirst arī Jaunbērzes traģēdiju, kad, saindējoties ar metāna gāzi, darba vietā bojā gāja uzreiz četri darbinieki,'' komentējis VDI direktors Renārs Lūsis. Tāpat VDI norāda, ka dabīgo nāves gadījumu skaits, salīdzinot ar 2015. gadu, ir samazinājies par 44 % , proti, pērn fiksēti 27 gadījumi, bet 2015. gadā – 48.

Vērtējot darba aizsardzības situāciju Latvijā kopumā, VDI direktors norāda, ka starp uzņēmumiem Latvijā darba aizsardzības jomā ir vērojama polarizācija – ir daudz iedvesmojošu uzņēmumu, labas prakses piemēru, kas pilda ne tikai normatīvo aktu prasības, bet domā par darbinieku veselību un drošību kopumā gan darba vietā, gan arī ārpus tās un rūpējas par labām darbinieku darbaspējām, un ir uzņēmumi, kuri neievēro pat normatīvajos aktos noteikto prasību minimumu darba aizsardzībā.

Bīstamākās nozares smago un letālo nelaimes gadījumu skaita ziņā, saskaņā ar VDI sniegto informāciju, 2016. gadā bija apstrādes rūpniecība, transports, valsts pārvalde, būvniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība.

Lai pēc iespējas efektīvāk samazinātu smago un letālo nelaimes gadījumu risku un veicinātu uzņēmumu izpratni par drošiem darba paņēmieniem, 2016. gadā VDI veica četras tematiskās pārbaudes bīstamo nozaru uzņēmumos – būvniecībā, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī uzņēmumos, kuri savā darbā izmanto ķīmiskās vielas un maisījumus. Tematiskās pārbaudes preventīvi liek darba devējiem izvērtēt darba vietas riskus un novērst pārkāpumus jau pirms VDI pārbaudes.

2017. gadā VDI sola pastiprinātu uzmanību pievērst smago un letālo nelaimes gadījumu darbā skaita samazināšana, kuras ietvaros tiks organizētas tematiskās pārbaudes būvniecībā, sauszemes transporta nozarē, pārtikas un dzērienu ražošanas nozarē un lauksaimniecības nozarē.