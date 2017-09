"Pērkam visu pārtiku Igaunijā, izņemot gaļu un alkoholu," stāsta no Valgas 12 kilometru attālumā dzīvojošā Justīne Siņicina, "tikai cenu dēļ iepērkamies. Mūsu ciemā ''Lats'' veikalam ir tik augstas cenas, ka vājprāts". Viņasprāt, produkti, kurus vienmēr lētāk nopirkt Igaunijā, ir: piens, piena produkti, cukurs un saldētā produkcija. Igaunijas pusē lētāka esot arī kafija.

Pie Valgas veikaliem var redzēt daudz Latvijā reģistrētu automašīnu. Valkas latvieši apgalvo, ka tam ir savi iemesli. "Parasti, ja Valgas ''Maximā'' iepērkamies par 25 eiro un ir trīs lielie maisi, tad par tikpat lieliem pilniem maisiem, piemēram, ''Mego'' Valkā vai ''top!'' samaksātu pāri 40 eiro," stāsta Justīne, "par Valkas ''Maximu'' nezinu. Tur neejam, jo veikals zemā līmenī".

Justīnes vienam dēlam drīz būs gads, bet otrs ir desmit gadu vecs. Viņa stāsta, ka Valgā ir lielas atlaides autiņbiksītēm, kas viņas ģimenei ir būtiski.

Valgā veikali lielāki nekā Valkā

"Mūsu kaimiņi arī brauc iepirkties Igaunijā. Es domāju, ka gandrīz visi šeit tā dara. Tas būtu tikai loģiski," saka Justīne. Igaunijas veikalu cenas, iespējams, ir zemākas tādēļ, ka Valgā veikali ir lielāki nekā Valkā.

Latvieši soctīklos izplata bildes ar Igaunijas veikalos redzētajām zemajām cenām, kas citiem tautiešiem rada sajūtu, ka Latvijā dzīvot dārgāk. Igauņi savukārt to dara ar Latvijas cenām. Valkas latvieši par Igauniju saka to pašu, ko igauņi par Latviju – jūsu cenas tur pāri robežai ir labākas. Latviešiem šis viedoklis, galvenokārt, gan ir tieši par pārtikas cenām.

Abās robežpilsētas iedzīvotāji vēro, kas notiek kaimiņvalstī – daudziem ir zināms, kāds ir preču sortiments, cenas un atlaides. "Mūsu klients ir ļoti cenu jūtīgs," saka Valgas ''Selvera'' vadītāja Esta Jarve, "gan latvieši, gan igauņi iet pa veikaliem ar reklāmām". Vadītāja stāsta, ka latvieši te ierodas ne vien no Valkas, bet arī tālākām vietām. Cilvēki brauc uz Igaunijas veikaliem ne tikai cenu dēļ, bet arī plašākas izvēles dēļ.

"Vairumam no Valkas nākošo latviešu ir klienta karte, un esam tās taisījuši arī Valmieras un Cēsu iedzīvotājiem," stāsta Jarve, "latvieši jau gadiem šeit pērk kafiju. Agrāk viņi to pirka vairumā, bet dažreiz kāds joprojām nāk un pērk desmit paciņu".

Daudziem latviešiem mīļi kļuvuši dažādi igauņu produkti, no kuriem tikai daži atrodami Latvijas veikalos. Latvieši, kuri iepērkas Valgas veikalos, nosauc ne mazums Igaunijā ražotu produktu, kuri viņiem garšo: ''Kalev Mõnus Maius'', Saaremaa kausētais siers ar ķiplokiem, maize, sviests ar saulē kaltētiem tomātiem, kamas bumbiņas, bezalkoholiskais sidrs, liķieri ''Kännu Kukk'' un ''Vana Tallinn''. "Bittnera balsamu atvedu no Igaunijas! Latvijas to vairs netirgo," saka latviete Santa.

Daļa zāļu lētākas Igaunijā

Valgas aptiekāri stāsta, ka latvieši bieži brauc uz Igauniju pirkt arī zāles, jo daļa no recepšu medikamentiem Igaunijā ir lētāki nekā Latvijā. Ja ir ārsta izsniegta recepte, tos pašas medikamentus var nopirkt arī Igaunijā.

Lētākas saskaņā ar aptiekāru stāstiem Igaunijā, galvenokārt, ir zāles, kas paredzētas dažādu ar asinsspiedienu saistītu slimību ārstēšanai. Bezrecepšu medikamenti un vitamīni Valgas aptiekāru vērtējumā Igaunijā parasti ir dārgāki.

Ja pārtikas veikalos abās valstīs cenas nereti ir līdzīgas un dažkārt cenas Igaunijā ir zemākās, tad būvmateriāli, santehnika un elektronika Latvijā ir ievērojami lētāka. No pārtikas precēm Latvijā lētāka ir gaļa, alkohols. Zemākas cenas ir arī kafejnīcās.