Šogad pirmajā ceturksnī no Latvijas izvesti 33,997 miljoni litru alkoholisko dzērienu, kas ir par 51,9% vairāk nekā 2016. gada pirmajā ceturksnī, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotie akcīzes preču aprites rādītāji.

No kopējā izvesto dzērienu apmēra 87% ir eksportēti, galvenokārt uz Krieviju, bet 13% nosūtīti uz citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, galvenokārt Lietuvu un Igauniju.

Tostarp alkoholisko dzērienu eksports no Latvijas 2017. gada pirmajos trijos mēnešos palielinājies par 55,3% – šogad pirmajā ceturksnī kopumā eksportēti 29,524 miljoni litru alkoholisko dzērienu, bet 2016. gada pirmajā ceturksnī – 19,014 miljoni litru.

Savukārt uz citām ES dalībvalstīm pirmajā ceturksnī nosūtīti 4,472 miljoni litru alkoholisko dzērienu, kas ir par 33,1% vairāk nekā 2016. gada pirmajā ceturksnī, kad tika nosūtīts 3,361 miljons litru.

Jau ziņots, ka pagājušajā gadā no Latvijas izvesti 128,93 miljoni litru alkoholisko dzērienu, kas ir par 1,5% mazāk nekā 2015. gadā. No kopējā izvesto dzērienu apmēra 87% tika eksportēti, galvenokārt uz Krieviju, bet 13% nosūtīti uz citām ES dalībvalstīm, no tā lielākais apmērs nosūtīts uz Lietuvu un Igauniju.