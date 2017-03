Pirmajā deklarāciju iesniegšanas dienā 'uzkārusies' VID sistēma

Trešdien, kad ir pirmā diena, kad nodokļu maksātāji var sākt iesniegt gada ienākumu deklarācijas, nestrādā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).

"Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama elektroniskās deklarēšanas sistēmas funkcionalitāte," teikts paziņojumā, kas parādās mēģinot pieslēgties EDS.

VID pārstāve Evita Teice-Mamaja portālam "Delfi" apliecināja, ka daļai EDS lietotāju pašlaik var būt tehniskas problēmas pieslēgties EDS.

"Tas saistīts ar to, ka sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties ļoti liels skaits lietotāju, lai iesniegtu Gada ienākumu deklarāciju. Jau pirmajās stundās pēc 1. marta iestāšanās EDS tika iesniegti vairāki tūkstoši deklarāciju. Vienlaicīgo pieslēgumu skaits sistēmai šobrīd ir teju 100 reižu lielāks nekā ikdienā," viņa skaidro.

VID informātikas speciālisti sadarbībā ar sistēmas izstrādātājiem dara visu iespējamo, lai situāciju atrisinātu un tehniskās problēmas novērstu, uzsver dienestā, aicinot sekot līdzi informācijai VID mājaslapā un sociālajos tīklos.

Tāpat VID aicina iedzīvotājus nesteigties ar Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, jo pat tie nodokļu maksātāji, kam tā jāiesniedz obligāti, to var darīt līdz pat šā gada 1. jūnijam ieskaitot. Savukārt tie, kuri to dara brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju visu gadu.

Par problēmām ziņo arī portāla "Delfi" aculiecinieki.

Foto: DELFI Aculiecinieks

"No šodienas visi var pieteikties nodokļu atmaksai par pagājušo gadu, ielogojoties eds.vid.gov.lv. Taču, kad to izdarīju, atklājās, ka gandrīz visas sadaļas, izņemot "Beigt darbu", ir izņemtas. Mājaslapā bija ievietots paziņojums "Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama Elektroniskā deklarēšanas sistēmas funkcionalitāte"," vēsta lasītājs.

Jau vēstīts, ka trešdienas sākas gada ienākumu deklarāciju iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.

Šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016. gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no 1.marta var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Deklarācijas var iesniegt, izmantojot EDS.

Gada ienākumu deklarācija par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2017. gada 1. marta līdz 1. jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri: ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.); ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.

Tāpat deklarācijas obligāti jāiesniedz tiem, kas ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2016. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas); ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā); ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tajā skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt, fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 2017. gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. gadu un 2015. gadu, bet līdz 2017. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.