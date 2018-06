Jau pirms kāda laika spēkā stājusies likuma norma, kas paredz, ka Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām ir jāatklāj savi patiesā labuma guvēji. Līdz šim to izdarījuši vien 17,9 tūkstoši uzņēmumu, lai gan to skaitam vajadzētu būt daudzkārt lielākam, norāda "Lursoft".

No 17,9 tūkstošiem uzņēmumu, kuri snieguši datus par saviem patiesā labuma guvējiem, 951 norādījis, ka patiesā labuma guvēju nav iespējams noskaidrot, savukārt starp pārējiem 73% gadījumu norādītais patiesā labuma guvējs vienlaikus ir arī uzņēmuma dalībnieks.

Vairumā gadījumu uzņēmumu patiesā labuma guvēji ir Latvijas iedzīvotāji, jo no visām personām, kuras reģistrētas kā patiesā labuma guvējas kādā no uzņēmumiem, vien 22% ir ārvalstnieki.

Veicot izpēti, kuru valstu pilsoņi visbiežāk ir patiesā labuma guvēji Latvijā reģistrētajos uzņēmumos, redzams, ka pirmajās vietās atrodamas valstis, kuras ieņem arī pirmās pozīcijas sarakstā pēc ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu skaita. Proti, patlaban mūsu valstī reģistrēti 6,1 tūkstotis uzņēmumu, kuros tiešās investīcijas ieguldījuši pārstāvji no Krievijas, un arī patiesā labuma guvēji visbiežāk nāk tieši no šīs kaimiņzemes. 1,2 tūkstoši patiesā labuma guvēju nāk no Krievijas, bet no Lietuvas un Igaunijas – teju 3 reizes mazāks skaits. Proti, attiecīgi 489 un 443 personas, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Starp TOP valstīm ierindojusies arī Ukraina, kuras uzkrāto tiešo investīciju apmērs Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos sasniedzis 109,58 miljonus eiro, un šo summu 1,5 tūkstošos uzņēmumu ieguldījuši 1,6 tūkstoši investoru. Tikmēr patiesā labuma guvēju skaits no Ukrainas ir daudzkārt mazāks – vien 324 personas. TOP 5 sarakstu noslēdz Vācija ar 313 patiesā labuma guvējiem. Pēc uzņēmumu skaita, kuros tiešās investīcijas ieguldījuši ārvalstnieki, Vācija statistikas pārskatos patlaban ierindojas 6. pozīcijā, bet pēc akumulēto investīciju apjoma (175,48 miljoni eiro) – 11.vietā.

TOP 5 valstis, kuru pārstāvji visbiežāk reģistrēti kā patiesā labuma guvēji Latvijas uzņēmumos:

• Krievija;

• Lietuva;

• Igaunija;

• Ukraina;

• Vācija.

Patiesā labuma guvēju vārdu publicēšanas mērķis ir atklāt uzņēmumu patiesā labuma guvējus, kas citkārt tiek slēpti aiz ārzonās reģistrētiem uzņēmumiem vai arī meistarīgi savītiem uzņēmumu tīkliem, kur patiesā labuma guvēja izskaitļošana ir gana laikietilpīga.

Rekordisti patiesā labuma guvēja statusa ziņā ir divi uzņēmēji – Guntis Rāvis un Džordžs Rors (George Rohr) – abi ir patiesā labuma guvēji 68 uzņēmumos, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Kamēr Guntis Rāvis ir kapitāldaļu turētājs astoņos uzņēmumos, caur kuriem pastarpināti pieder daļas vēl prāvam skaitam uzņēmumu, George Rohr nav kapitāldaļu turētājs nevienā no Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, kā arī tas nevienā no uzņēmumiem neieņem amatus. Uzņēmumi, kuros George Rohr ir patiesā labuma guvējs, lielākoties saistīti ar nekustamā īpašuma jomu, tostarp, to vidū ir atrodama gan SIA "Mežaparka Rezidences", SIA "Kaivas dzīvokļu kvartāls", bet zināmākā starp 68 uzņēmumiem ir augsto tehnoloģiju kompānija AS "Sidrabe", liecina "Lursoft" pieejamā informācija. Savu kontroli uzņēmējs kā pārvaldnieks īsteno caur juridiskajiem veidojumiem, proti, ar ārvalstīs reģistrētu kompāniju starpniecību. Visbiežāk kontrole tiek īstenota caur Kiprā, Nīderlandē un ASV reģistrētiem uzņēmumiem.

Kopā ar iepriekšminēto uzņēmēju, patiesā labuma guvēja statuss reģistrēts arī Austrijas valsts piederīgajam ar pastāvīgās dzīvesvietas adresi ASV – Moris Tabacinic, kurš kā patiesā labuma guvējs, īstenojot savu kontroli starp vairākām ārvalstīs reģistrētām kompānijām, patlaban norādīts 67 uzņēmumos. To vidū ir jau iepriekš pieminētā AS "Sidrabe" un SIA "Mežaparka Rezidences", kā arī SIA "Ģipša fabrika" u.c. Tiesa, gluži tāpat kā George Rohr gadījumā, arī Moris Tabacinic nevienā no uzņēmumiem nav ne tiešais dalībnieks, ne amatpersona.

Jāatgādina, ka George Rohr un Moris Tabacinic ir partneri ASV kompānijā "NCH Capital Inc.". Kompānija caur savu pārstāvniecību Latvijā "NCH Advisors Inc." investē jau kopš 1996. gada, kad uzņēmums reģistrēts Latvijā. Kopumā kompānija veic investīcijas Latvijā, arī Baltijā, Austrumeiropā, Krievijā, Balkānu valstīs un Latīņamerikā. Kompānijas kapitāls ir apmēram trīs miljardi ASV dolāru.

Kā patiesā labuma guvējs 62 uzņēmumos reģistrēts no Liepājas nākušais Aigars Kesenfelds, kas sabiedrībai labāks zināms kā zīmolu "4Finance", "Vivus", "SMSCredit.lv" un "Mintos.com" līdzdibinātājs. Aigars Kesenfelds savas intereses uzņēmumos īsteno gan uz Maltā reģistrētā "Dyonne Trading & Investmets Limited" īpašumtiesību pamata, gan caur Latvijā reģistrētajiem AS "ALPS Investments", AS "Nordeast Capital" un SIA "Promenade Hotel". Uzņēmēja gaitas uzsācis, strādājot ģimenes biznesā, kas saistīts ar nekustamajiem īpašumiem Liepājā un Rīgā, patlaban Aigars Kesenfelds savu interešu loku ievērojami paplašinājis. Tā rezultātā uzņēmējs ir patiesā labuma guvējs gan ātro aizdevumu kompānijā AS "Mogo", gan ar savstarpējo aizdevumu platformu "Mintos" saistītajos uzņēmumos AS "Mintos Holdings", AS "Mintos Marketplace", SIA "Mintos Finance". Uzņēmējs aktīvi iesaistījies ne tikai ātro kredītu un nekustamo īpašumu nozarē, bet arī paplašinājis savu biznesu, attīstot arvien jaunas uzņēmējdarbības jomas. Piemēram, pirms trīs gadiem reģistrēts SIA "Wash and Drive", kura paspārnē reģistrētas deviņas pašapkalpošanās automazgātuves, tostarp gan Rīgā, gan Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī, Cēsīs.

Baņķieris Ernests Bernis kā patiesā labuma guvējs reģistrēts 56 uzņēmumos, tostarp gan AS "ABLV Bank", gan AS "New Hanza Capital", SIA "Vita Credit", SIA "Orto klīnika" un "Pillar" grupas uzņēmumos. Jānorāda, ka Ernesta Berņa biznesa partneris Oļegs Fiļs patiesā labuma guvēja statusu ieņem 35 uzņēmumos.

Ekspolitiķis Andris Šķēle kā patiesā labuma guvējs norādīts vien 7 uzņēmumos, toties sieva un meitas – daudz vairāk kompānijās. "Lursoft" pētījums parāda, ka Kristiāna Lībane-Šķēle ir patiesā labuma guvēja 50 uzņēmumos, Madara Šķēle-Dupate – 48 kompānijās, bet Anete Šķēle-Pētersone – 47 uzņēmumos. Starp uzņēmumiem, kuros Šķēles ģimene reģistrēta kā patiesā labuma guvēja, dominē ar "INPO" un "Vēja parks" grupām saistītie uzņēmumi, bet kontrole uzņēmumos lielākoties tiek īstenota caur SIA "Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem".

TOP 5 personas, kuras norādītas kā patiesā labuma guvējas visvairāk uzņēmumos:

1. Guntis Rāvis – 68 uzņēmumi;

2. George Rohr – 68 uzņēmumi;

3. Moris Tabacinic – 67 uzņēmumi;

4. Aigars Kesenfelds – 62 uzņēmumi;

5. Ernests Bernis – 56 uzņēmumi.

Jānorāda, ka starp TOP 100 personām, kuras visbiežāk norādītas kā patiesā labuma guvējas Latvijā reģistrētajos uzņēmumos, atrodami daudzi sabiedrībā zināmi uzņēmēji. Piemēram, bez jau iepriekš nosauktajām personām tajā atrodams arī Leonīds Esterkins (patiesā labuma guvējs 41 uzņēmumā), Grigorijs Guseļņikovs (37 uzņēmumi), Armands Garkāns (33 uzņēmumi), Mihails Uļmans (29 uzņēmumi), Mārcis Martinsons (27 uzņēmumi) u.c. uzņēmēji.

Starp sarakstā iekļuvušajiem 87 personas norādītas kā patiesā labuma guvējas vienlaikus vairāk nekā 10 uzņēmumos, savukārt starp TOP 100 sarakstā iekļuvušajiem patiesā labuma guvējiem 19 personas patlaban neieņem amatus nevienā no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem (to vidū ir gan Aigars Kesenfelds, gan Kristiāna Lībane-Šķēle), bet 18 personas nav neviena uzņēmuma dalībnieces.

Dati par patiesā labuma guvējiem apkopoti uz 29.05.2018. Pētījums sagatavots, balstoties uz vispārpieejamu informāciju, kas iegūta no Uzņēmumu reģistra.