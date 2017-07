Kā portālam "Delfi" atklāj komandas pārstāvis Jānis Pirsko, jaunie uzņēmēji vēlas uzsākt dažādu pesto mērcīšu ražošanu, tostarp bazilika pesto, vegāno pesto ar ķirbja sēklām un pesto ar saulē kaltētiem tomātiem. Jaunieši apņēmušies radīt mērcītes, izmantojot pēc iespējas vairāk Latvijā ražotu produktu.

Jaunie uzņēmēji cer, ka pesto ražošanas veicinās Rūjienas novada dzīves kvalitāti un dažādos uzņēmējdarbības vidi novadā. "Ar šo ideju plānojam attīstīt ražošanu novadā, kā arī veicināt citu novada lauksaimnieku ražošanas dažādošanu, iepērkot no tiem pesto mērču sastāvdaļas," uzsver Pirsko.

"Ilgtermiņā sevi redzam kā vienu no atpazīstamākajiem novada uzņēmumiem. Vēlme ir panākt to, lai Latvijas klienti mūsu produkciju asociētu ar Rūjienu un garšām, kas no tās nāk," turpina komandas pārstāvis.

Produkta mērķauditorija ir ēdienu gatavotāji, kuri "vēlas saviem ēdieniem piešķirt un izmēģināt arvien jaunas garšas". Vaicāts, kā tiks piesaistīti produkta patērētāji, Pirsko uzsver, ka lietā tiks liktas komandas pārdošanas prasmes un pieredze.

Jaunieši biznesa plānu ir teju kā pabeiguši, tāpat jaunie uzņēmēji ir uzrakstījuši un iesnieguši projektu ražošanas iekārtu iegādei.

"Zinu, ka pašvaldība ir atvērta un pretimnākoša jaunajiem uzņēmējiem, kuri ir gatavi sevi pierādīt un darboties, tāpēc ceru, ka arī šis būs viens no tiem gadījumiem, jo vēlamies popularizēt Rūjienu kā vietu, no kurienes nāk neatkārtojamas un īstas garšas kā to jau ir izdarījis "Rūjienas saldējums"," cerību pauž komandas "Rūjienas garša" pārstāvis.

Komandu bez Pirsko veido vēl trīs dalībnieki: Žanete Karpa, Pēteris Uzārs un …

Konkursa "Radām novadam" mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam" sadarbībā ar portālu "Delfi". Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.