"Mūsu spēle ir simulācija, jo mēs rūpīgi pieejam pasaules, mijiedarbības tajā un personāžu rakstura atveidei, kā arī spēle spēj spēlēt pati sevi – arī bez spēlētāja iejaukšanās no ārpuses notikumu ritums neapstāsies. Tā ir funkcionāli un estētiski noformēta kā lomu spēle. Tās mērķis ir darboties kā uzlabotai vizuālajai novelei, interaktīvajam stāstam," par datorspēli stāsta komandas pārstāvis Jānis Strankals.

"Spēles sižets norisinās no pasaules nošķirtā nelielā pilsētiņā, kurā no sliktajiem, kas tos vēlas iznīcināt, tiek slēpti cilvēki ar īpašām garīgām spējām. Tie tur dodas savās dzīves gaitās, risinot ikdienišķas vai reizēm ne tik ikdienišķas problēmas. Spēlētāja uzdevums ir pildīt dažādas misijas, pārņemot kontroli pār jebkuriem spēlē esošajiem personāžiem," turpina Strankals. "Āķis ir tajā, ka šī kontrole nav bezierunu. Personāžs var nerīkoties tā, kā to vēlas spēlētājs un, ja spēlētājs īpaši cītīgi cenšas nepievērst savu uzmanību personāža vēlmēm, tad zaudē iespēju to kontrolēt pilnībā."

Strankals stāsta, ka spēles mērķis ir iepazīstināt spēlētājus ar dažādām kultūrām, mentalitātēm, domāšanas veidiem, vērtībām un personībām. Nozīmīgs solis šī mērķa īstenošanā ir mākslīgā intelekta attīstīšana. "Katrai spēlei ir mākslīgais intelekts. Mēs neesam ne vienīgie, ne labākie. Mūsu mākslīgais intelekts nevar ne atrast zāles pret vēzi, ne noteikt, kas attēlots attēlā. Mūsu mākslīgā intelekta galvenais uzdevums ir maksimāli efektīvi, dabiski un mākslinieciski, atbilstoši kontrolētā personāža personībai un stāvoklim, reaģēt uz spēlē simulēto vidi, citiem mākslīgā intelekta kontrolētiem personāžiem," skaidro Strankals.

"Ar savu spēli vēlamies audzināt patiesas vērtības un katram interesentam sniegt iespēju mākslinieciski izpausties, dalīties tajā, kas viņam šķiet svarīgs vai aizraujošs. Dot rīku, kas ļauj mācīties un mācīt caur piemēru, nevis sausiem faktiem," spēles ideju rezumē Strankals.

Strankals vērtē, ka Latvijā ir gana auglīga augsne datorspēļu tirgus iekarošanai – internets ir viens no ātrākajiem pasaulē un plaši pieejams, kā arī datorspēļu izplatīšanas platformas atzīst Latviju par daļu no Eiropas Savienības. Taču spēles latviešu valodā top vien Latvijā, kur lieliem un kvalitatīviem projektiem nepietiek resursu.

"Problēma slēpjas tajā, ka ļoti reti kāds ieguldīs spēles latviskošanai nepieciešamos līdzekļus, kurus, zinot Latvijas iedzīvotāju pirktspēju, diez vai izdosies jelkad atpelnīt. Ja nav angļu vai krievu valodas zināšanu, vai arī spēle, kura interesē, nav spēlējama bez jebkādām konteksta zināšanām, tad pieejamās izklaides klāsts ir mazāks. It sevišķi tas sakāms par žanriem, kuros saprast notiekošo, teikto un uzrakstīto ir vitāli nepieciešams, jo tie ir vairāk mākslinieciski un balstīti stāstā. Šādu žanru pārstāvam arī mēs," problemātiku ieskicē "LatgolAl" pārstāvis.

Strankals norāda, ka līdzīgs projekts "LatgolAl" radītajam Latvijā nav pieejams. Turklāt, lai gan datorspēļu tirgus globālā mērogā ir piesātināts, komanda tajā varētu iespraukties, pateicoties savam mākslīgajam intelektam, idejas novitātei, kā arī atvērtībai veidot papildus saturu.

"Spēles mērķauditorija ir angļu, japāņu un latviešu valodā runājoši cilvēki, kas ar spēlēm ir uz "tu", kam interesē lomu spēles vai vizuālās noveles ar dziļu un labi izstrādātu sižetu. Kam patīk iepazīt svešas kultūras un risināt sarežģītus uzdevumus, kuru izpildei jādomā ilgtermiņā un abstrakti. Vai, kā mēs sakām, cilvēki, kam patīk skatīties uz dzīvi no malas," spēlētāju loku ieskicē Strankals. Savukārt konkursa "Radām novadam" kontekstā mērķauditorija būs tie, kam interesē Rēzeknes novada un Latgales reģiona kultūra un mentalitāte. "Arī vietējiem noteikti būs interesanti paskatīties, kā mums veicies ar sevis un novada atveidi," prognozē "LatgolAl" pārstāvis.

Ideja par datorspēli Strankalam bijusi jau vairākus gadus, bet realizācija sākta pirms pusotra gada. "Līdz tam ne iespējas, ne prasmes neļāva izvērsties. Līdz šim ir realizēta daļa no iecerētā, kas arī deva drosmi piedalīties šajā konkursā, bet darāmā ir vēl ļoti daudz," stāsta Strankals.

"Mēs informēsim pašvaldību par mūsu svarīgākajiem sasniegumiem, kompetencēm un ideju. Tā kā iespējamajam uzņēmumam nav fiziskas piesaistes vietai, tad pat mērķa pašvaldības maiņa radītu tikai nelielas neērtības. Būtu skumīgi pārstāvēt svešu novadu, bet tādu iespēju neizslēdzam," par sadarbību ar Rēzeknes novadu stāsta Strankals.

"Latgales novads un it īpaši Nautrēnu pagasts ir viena no vietām, kur visspēcīgāk jūtama latgaliešu kultūras un tās darboņu elpa un nemirstīgās idejas. Ir tāds teiciens – "traks vai no Rogovkas". Komandas kapteinis nenāk no Rogovkas, tāpēc laikam vienkārši ir traks, mēģinādams realizēt šādu ideju, bet Rogovkā pavadīti visi skolas gadi līdz pat 12. klasei, iespējams, tur tas trakums un arī darbīgums noķerti," par idejas piesaisti Rēzeknes novadam stāsta "LatgolAl" pārstāvis. "Novads ir arī bagāts ar kultūras un dabas pieminekļiem, ko iekļaut spēlē. Skaistām dabas ainavām, kur smelties iedvesmu."

"LatgolAl" komandu veido divi cilvēki – Strankals un Jānis Zalāns, kas pirms astoņiem gadiem satikās Rēzeknes novadā – Rēzeknes augstskolas "Programmēšanas inženieris" studiju programmas solā.

Pašlaik komandas dalībnieki mīt katrs savā novadā, bet ideju attīstīt abiem palīdz internets.

Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam" sadarbībā ar portālu "Delfi". Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.