Komandas kapteinis Mārtiņš Luns stāsta, ka "LUNA" veidos divu sēriju mēbeles – gan no lietotajām paletēm, dodot tām otro dzīves ciklu, gan no jauniem dēļiem, tos atbilstoši apstrādājot un saglabājot īpatnējo rakstu. "Mēbeles no paletēm dod iespēju to īpašniekiem parādīt savu kreativitāti un atšķirties no citiem," ideju apraksta Luns.

"LUNA" kapteinis zina stāstīt, ka Latvijas tirgū vairāki uzņēmumi piedāvā līdzīgas mēbeles, tās ražojot gan no jauniem dēļiem, gan izmantojot parastās paletes. Luns norāda, ka komanda piekops aktīvu mārketingu, kā arī izstrādās preču katalogu, lai lūkotu ielauzties palešu mēbeļu tirgū.

Galvenā palešu mēbeļu mērķauditorija ir jaunieši, kā arī iedzīvotāji līdz 40 gadu vecumam, kuri vēlas ap sevi veidot interesantu vidi un atšķirties no citiem.

Šobrīd komanda izstrādājusi mēbeļu prototipus, kas nokļuvuši pie komandas biedru draugiem un radiem. Daļu sortimenta var apskatīt komandas "Facebook" lapā. Luns uzsver, ka šobrīd uzņēmums vēl attīstās, taču interesentu pasūtījumus izpildīs.

Otra "LUNA" ideja ir domāta pašiem jaunākajiem Ādažu iedzīvotājiem, kuri novadā paliek arvien vairāk, bet jaunas izklaides iespējas buksē. Komanda ļaus bērniem sēsties pie elektrisko kvadraciklu un gokartu stūres.

"Par kvadriciklu trases nepieciešamību guvām apstiprinājumu novadā aizritējušajos "Gaujas svētkos", kur izveidojām izbraukuma trasi sadarbība ar "PK MOTO"," stāsta jaunais uzņēmējs. Atsaucība bija tik liela, ka pieraksts veidojās divas stundas uz priekšu.

Luns mierina, ka pie braucamrīku stūres varēs sēsties ne tikai piecus līdz 12 gadus veci bērni, bet arī pieaugušie. Uz izbraucieniem aicināti būs arī citu novadu iedzīvotāji.

Ādažu novads ideju realizēšanai izraudzīts, jo komandas kapteinis tur pavadījis lielu daļu savas bērnības. "Ik pa laikam redzēju idejas, ko varētu uzlabot novadā. Šis konkurss ir izcila iespēja tās realizēt. Radīt jaunas darbavietas tieši Ādažos, lai jauniešiem nav jādodas uz Rīgu vai sliktākajā gadījumā arī meklēt darbu ārvalstīs. Novadā ir spējīgi jaunieši, tas ir jāizmanto," stāsta Luns, kurš argumentu par darbavietu nodrošināšanu plāno izmantot arī sarunās ar pašvaldību, kur izšķirsies komandas ideju nākotne.

Komandā "LUNA" šobrīd darbojas pieci cilvēki. Mārtiņs Luns ir komandas kapteinis. Viņš Latvijas Universitātē studē ekonomiku. Oskars Šalna ir "benzīngalva', kurš kopā ar brāļiem izveidojis autodarbnīcu un komandā atbild par tehniskajiem jautājumiem. Emīls Bogoudinovs ir kokapstrādes uzņēmuma ražošanas vadītājs, kurš projektā atbild par palešu mēbeļu kokmateriāliem. Niklāvs Sausiņš studē mārketingu un komandai nodrošina grafiskos risinājumus. Savukārt Evija Keita Gangnuse studē ķīmiju un projektā atbild par palešu mēbeļu materiālu izvēli un dizaina idejām.

Konkursa "Radām novadam" mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam" sadarbībā ar portālu "Delfi". Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.