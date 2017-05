Komandu "Nikola" veido pieci krāslavieši, kuri savulaik mācījušies vienā skolā. Komandas pārstāve Monta Lipšāne stāsta, ka pati šobrīd dzīvo Rīgā un komandu vada no attāluma. Diviem Krāslavas novadā mītošajiem komandas biedriem Kārlim un Miķelim drīzumā pievienosies Līga, kura uz jauniegādāto māju pārcelsies no galvaspilsētas. Savukārt Lāsma komandai palīdzēs no Lielbritānijas.

Komandas pārstāve Lipšāne norāda, ka "Nikola" ir atvērta jauniem dalībniekiem – gan vietējiem krāslaviešiem, gan tiem, kuri novadā nekad nav bijuši.

Pie velonomas idejas komanda nonākusi pēc prāta vētras. "Mums bija novads. Pilsēta, kuru attīstīt. Vide, kuru veidot. Taču biznesa ieceres nebija. Zinājām, ka gribam darboties, gribam padarīt savu novadu vēl labāku," stāsta Lipšāne, norādot, ka novadā ir trīs velotakas, kur izīrējamos divriteņus varētu likt lietā gan tūristi, gan vietējie iedzīvotāji.

"Iespēja atstāt auto stāvvietā un doties izbraucienā ar velosipēdu būtu vēl viens iemesls brīvdienās doties uz Krāslavu," paredz Lipšāne. "Tomēr ne viss ir tendēts tikai tūristu priekam. Mēs ticam, ka Krāslavā ir gana daudz cilvēku, kas šo pakalpojumu izvēlēsies, lai pavadītu kvalitatīvu atpūtu savā pilsētā. Mēs tieksimies parādīt krāslaviešiem, ka, dodoties velo izbraucienā, savu pilsētu var ieraudzīt pavisam citādāku un dienu padarīt tikai labāku."

"Nikola" pārstāve Lipšāne norāda, ka konkursa laikā komanda nonākusi pie vēl vienas ieceres – elektro automobiļu uzlādes stacijas blakus velonomas punktam.

Pašvaldību par atbalstu idejai "Nikola" plāno pārliecināt ar skaidru rīcības plānu. "Krāslavā ir trīs velotakas. Domājam, ka visi priecāsies, ja piedāvāsim arī attiecīgos transportlīdzekļus," vērtē Lipšāne.

Konkursa "Radām novadam" mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam" sadarbībā ar portālu "Delfi". Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.