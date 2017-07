"Pamatideja ir radīt inovatīvu, veselīgu, garšīgu un patērētājam viegli pieejamu produktu ar augstu uzturvērtību no Latvijā audzētām, bet vēl līdz šim plaši neizmantotām izejvielām – lauku pupām un dažādām sēklām jebšu no vecām pūra lādēm izcelt gaismā sen aizmirstu latvisku ēdienu, kam piešķirts mūsdienīgs mirdzums," portālam "Delfi" klāsta komandas pārstāve Ingūna Strode.

Ideja radusies, dzīvojot ārzemēs, kur, kā stāsta Strode, šāda veida produkti ir ātri, ērti un viegli pieejami, "tāpēc atgriežoties mājās bija maza vilšanās un reizē vēlme uzlabot situāciju".

"Vēlāk lauku mājā tika uzieta kaste ar lauka pupām, savelkot kopā pārtikas zināšanas, mākslas iztēli, tradicionālo ar moderno un dažām burvestībām virtuvē tika radīts produkts – pupu plācenīši, kas tagad tiek piemēroti industriālai ražošanai," skaidro komandas pārstāve.

Ar savu ideju jaunie uzņēmēji cer attīstīt ražošanu novadā. "Sevi tuvākā vai tālākā nākotnē redzam kā Latvijā un pasaulē inovatīvu, zaļi domājošu un konkurētspējīgu uzņēmumu. Vēlamies ražot ne tikai pārtikas produktus, bet veicināt arī lauksaimniecības attīstību reģionā, patērētāju izglītošanu un veselīgu dzīvesveidu," uzsver Strode.

Īpašu uzmanību jaunieši grib pievērst cilvēkiem, kam ir pārtikas nepanesības un alerģijas, veģetāra, vegāna un veselīga uztura piekritējiem, kā arī plānots produktu baudāmu padarīt arī tipiskiem "gaļas cilvēkiem".

Šobrīd komanda cītīgi strādā ar biznesa plāna izveidi un ir tirgus izpētes procesā.

Vaicāta, kāpēc izvēlēts savu darbību sākt Rēzeknes novadā, Strode norāda, ka komandas dalībnieki nāk no kādreizējā Rēzeknes rajona. Vienlaikus Rēzeknes novads ir Latgales sirds, kas ir "viegli sasniedzama no visām pusēm, ar infrastruktūru, kas nemitīgi tiek uzlabota, jo ceļi ir arī vieni no galvenajiem tālāk uz Krievijas robežu".

Komandu veido četri cilvēki, kuri, kā teic Strode, ir savā starpā cieši saistīti, bet katrs specializējas savā jomā. "Mūs vieno ne tikai kopīga biznesa ideja un mērķis, bet arī uzvārds un deguni mums visiem ir ļoti līdzīgi, proti, esam viena ģimene," klāsta komandas pārstāve. Komandā bez Ingūnas vēl startē Jānis, Daiga un Druvis.

Konkursa "Radām novadam" mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam" sadarbībā ar portālu "Delfi". Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.