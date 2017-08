Šobrīd platformā rodama plaša informācija par dažāda veida pasākumiem Rīgā, pie tās gan mājaslapas veidotāji neapstāsies, stāsta "Kurp.es" pārstāvis Gustavs Upmanis. Plānots, ka "Kurp.es" aptvers visu Latviju, visas pašvaldības. Pirmā, ko komanda uzrunās, būs Ogres novada pašvaldība.

"Ogre ir gana liels un kulturāli nozīmīgs centrs, kas arī nav tālu no Rīgas. Līdz ar to ģeogrāfiski tā izplešanās ir loģiska," norāda Upmanis. "Ilgtermiņā mums ir plāns platformu pielāgot konkrēti lietotāju vajadzībām, personalizēt to pēc viņu vēlmēm un pēc viņu pagātnes meklējumiem, kā arī interesēm. Tāpat ilgtermiņā esam plānojuši uzsākt tirgot biļetes uz pasākumiem caur platformu."

Aptuveni pēc mēneša plānots palaist jauno platformas versiju, līdz ar to tiks arī atjaunota "Kurp.es" lietotne "Android" operētājsistēmas lietotājiem. Tāpat tāda tiks izstrādāta iOS operētājsistēmas lietotājiem.

Šobrīd pie platformas strādā vairāku cilvēku komanda, tostarp piesaistīti trīs programmētāji.

Komanda "Kurp.es" darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Radošo industriju biznesa inkubatorā Rīgā, ir piesaistījusi investīcijas no "biznesa eņģeļiem", kā arī startējusi vairākos konkursos. Tostarp komanda plaukusi laurus tūrisma aģentūras "Latvia Tours" organizētājā zinātnisko darbu konkursā "Latvia Tours Traveltech".

"Mēs mēģinām sevi bīdīt kā startapu. Ilgtermiņa plāni ir stabilizēties Latvijā un doties tālāk uz ārzemēm," iezīmē Upmanis.

Konkursa "Radām novadam" mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam" sadarbībā ar portālu "Delfi". Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.