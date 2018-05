Jaunu radioaktīvo atkritumu tvertni glabātavā "Radon" varētu būvēt būvfirma "Velve", svētdien ziņo LTV raidījums "de facto". Uzņēmums bijis vienīgais pretendents, kas iesniedzis savu piedāvājumu konkursā, bet tā cena – 10 miljoni eiro – ir piecreiz lielāka par sākotnēji paredzēto līgumcenu.

LTV raidījums arī pauž bažas, vai piedāvājums Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas uzraudzībā ir vērtēts objektīvi.

Sākotnējā iepirkumā pieteikušies divi pretendenti.

Pirmais bijis vairāku starptautisku uzņēmumu apvienība ar pieredzi šādos darbos. Apvienība bijusi gatava izdarīt nepieciešamos darbus par to summu, kas valstij jau bija atlikta. Bet iepirkumu organizēja Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) un tur nolēma, ka līgumus jāslēdz ar otru pretendentu – Latvijas būvfirmu "Velve". Neskatoties uz to, ka "Velves" nosauktā cena izrādījās četrreiz lielāka par to summu, ar ko valsts bija rēķinājusies – sadārdzinot par vairāk nekā astoņiem miljoniem eiro.

Uzņēmums sadārdzinājumu raidījumam komentē atturīgi: "Kā ikvienam objektam, arī šim piedāvājumam summu ietekmējusi virkne faktoru - gan klienta izvirzītās prasības, gan projekta specifika un kopējais tirgus. "Velve" izmaksu aprēķins un piedāvājums abu iepirkumu gadījumos atbilst reālajām tirgus cenām, objekta iepirkuma specifikācijai, sarežģītībai un paredzētajam darbu apjomam."

To, ka "Velve" piedāvājums ir labāks, nosprieda ar neatkarīgā eksperta (SIA "Būvuzraugi LV") palīdzību, kuru nolīga LVĢMC. Būveksperts secinājis – lietuviešu un čehu aprēķini ir neprecīzi un neatbilst noteikumiem, toties ar "Velve" piedāvājumu viss esot kārtībā. Taču "de facto" pauda bažas, jo nav skaidrs, vai šis eksperts tiešām ir neatkarīgs. "de facto" noskaidroja, ka firmas īpašnieks Vitālijs Hrapovs vienlaikus ir arī uzņēmuma "Moduls Engeneerings" padomes priekšsēdētājs, pavisam nesen to arī vadījis, bet "Velve" un "Moduls engeneering" ietilpst vienā holdingā.

Hrapova firma "Velves" piedāvājumu vērtējusi divreiz. Pirms gada pirmo iepirkumu atcēla un sāka visu no jauna – lielās summas un Eiropas Savienības prasību dēļ paredzēja sludināt starptautisku konkursu. Tajā atkal uzvarēja "Velve" – šoreiz jau kā vienīgais pretendents un ar vēl dārgāku piedāvājumu – ap 10 miljoniem eiro.

Iepirkuma komisijas locekle apgalvojusi – par to, ka ar milzīgu sadārdzinājumu uzvarējušais uzņēmums un eksperts, kas vērtēja šo piedāvājumu, ir saistīti, uzzinājuši tikai no LTV.

Tagad Kaspara Gerharda vadītā ministrija plānojot projektu sadalīs. Uzbūvēs tikai pašu nepieciešamāko, lai pietiktu naudas – izmantos to summu, kas budžetā rezervēta Salaspils reaktora demontāžai. Iepirkums par to, kam uzticēs demontāžu, jau noticis. Tajā atkal ir divi piedāvājumi. Viens – kāda firmu apvienība, gatava paveikt darbus par summu, līdzīgu tai, ko valsts atvēlējusi šim mērķim – ap pieciem miljoniem eiro, bet otrs pretendents - "Velve". Viņi gatavi demontēt Salaspils reaktoru par piecreiz lielāku summu – 28 miljoniem eiro.