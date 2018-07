Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ( SPRK ) pauž bažas par AS " Augstsprieguma tīkls " spējām veikt investīcijas atsevišķos infrastruktūras objektos, informēja regulatorā.

SPRK izvērtēja "Augstsprieguma tīkla" sagatavoto ziņojumu par tā atbilstību sertificēšanas prasībām, tostarp neatkarības prasībām 2017. gadā. Regulators secināja, ka kopumā uzņēmums atbilst sertificēšanas prasībām, tomēr SPRK saskata, ka pastāv atsevišķi trūkumi, kas apgrūtina "Augstsprieguma tīkla" spēju veikt investīcijas atsevišķos infrastruktūras objektos, kas nepieciešami pārvades sistēmas pakalpojuma efektīvai nodrošināšanai.

Tāpēc SPRK uzdeva pienākumu "Augstsprieguma tīklam" līdz 2019. gada 1. aprīlim novērst trūkumus un pilnveidot sadarbības modeļus ar attiecīgo pamatlīdzekļu iznomātāju.

Tas nozīmē, ka "Augstsprieguma tīklam" jāveic darbības, kas vērstas uz noslēgto līgumu ar pamatlīdzekļu iznomātāju nosacījumu pārvērtēšanu, nodrošinot līdzvērtīgus nosacījumus, kādi ir noteikti attiecībā uz pārējiem pārvades sistēmas aktīviem, kas atrodas AS "Latvijas elektriskie tīkli" īpašumā.

"Augstsprieguma tīkla" valdes priekšsēdētājs Varis Boks skaidroja, ka SPRK konstatētie trūkumi nomāto pamatlīdzekļu attīstīšanā izriet no nepabeigtās pārvades sistēmas operatora nodalīšanas reformas, kur pašreizējais risinājums paredz "Augstsprieguma tīklam" nomāt pārvades sistēmas pamatlīdzekļus no AS "Latvenergo" koncerna.

"Pārvades sistēmas pamatlīdzekļu pārņemšana "Augstsprieguma tīkla" īpašumā sniegs pozitīvu impulsu Latvijas elektroenerģijas sistēmas darbības efektivitātei," pauda Boks.

Kopumā regulators konstatēja, ka "Augstsprieguma tīkls" pilda Elektroenerģijas tirgus likumā un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tā rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu sistēmas operatoram noteikto pienākumu izpildi.

Vienlaikus SPRK izvērtēja arī elektroenerģijas sistēmas īpašnieka - "Latvijas elektrisko tīklu" - sagatavoto ziņojumu par tā atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām un regulatora sertificēšanas noteikumiem. SPRK padome nolēma, ka "Latvijas elektrisko tīklu" veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai 2017. gadā ir bijuši pietiekami.

"Augstsprieguma tīklam" katru gadu SPRK noteiktajā kārtībā jāiesniedz ziņojums par tā atbilstību sertificēšanas prasībām, tostarp neatkarības prasībām. Savukārt "Latvijas elektriskajiem tīkliem" katru gadu jāiesniedz ziņojums par tā spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma. "Augstsprieguma tīkls" kā vienīgais neatkarīgais elektroenerģijas pārvades sistēmas operators Latvijā tika sertificēts 2013. gadā.

"Augstsprieguma tīkls" ir akciju sabiedrība, kuras 100% kapitāla daļas pieder valstij Finanšu ministrijas (FM) personā. "Augstsprieguma tīkls" ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā.

"Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāls ir 5 744 342 eiro. 2017. gadu uzņēmums noslēdza ar 158,86 miljonu eiro apgrozījumu un 309 244 eiro peļņu.