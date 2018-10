Padome pieņēmusi lēmumu par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu interešu projektam "Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošana", līdz ar to ļaujot AS "Conexus Baltic Grid" (CBG) pieteikties ES līdzfinansējumu gāzes krātuves attīstībai. Gala lēmumu par to, kādā apmērā līdzfinansējums tiks piešķirts, pieņems Eiropas Komisija.

CBG šī gada 25. septembrī iesniedza SPRK iesniegumu ar ieguldījumu pieprasījumu un priekšlikumu pārrobežu izmaksu sadalījumam kopīgu interešu projektam "Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošana". Izvērtējot to, regulatora padome piektdien pieņēma lēmumu, kas dod iespēju CBG tālāk iesniegt projektu līdzfinansējuma pieprasījumam.

SPRK padomes lēmumā gan noteikts, ka projekta īstenošanas laikā vidējā ietekme uz dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma izmaksām nedrīkst pārsniegt 18%. Ja noteiktais slieksnis tiks pārsniegts, projekta īstenošana būs jāpārskata.

Kā informē regulators, projekta "Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošana" mērķis ir paplašināt krātuves darbību, lai tā varētu saglabāt savu funkcionalitāti pēc spiediena palielināšanas Baltijas pārvades sistēmā. Galvenais ieguvums no projekta būs spēja samazināt izņemšanas jaudas atkarību no gāzes rezervju apjoma krātuvē.

Saskaņā ar SPRK sniegto informāciju pozitīva ietekme no projekta paredzēta visām Baltijas valstīm 20 gadu periodā – no 2026. gada līdz 2046. gadam. Latvijai ieguvums gan būšot vislielākais – 150,8 miljoni eiro, attiecīgi Lietuvai un Igaunijai neto ieguvums nepārsniegs 10% no kopējā aprēķinātā neto ieguvuma Baltijas valstīm, tāpēc nav nepieciešamas kompensācijas starp Baltijas valstīm.

CBG piedāvātais pārrobežu izmaksu sadalījums nosaka, ka viss ieguldījumu apjoms ir attiecināms uz Latviju un to sedz CBG. Projekts ir ietverts Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojuma Reģionālajā gāzes ieguldījumu 2017. gada plānā, Eiropas gāzes pārvades sistēmas operatoru tīkla Kopienas gāzes tīkla attīstības 10 gadu plānā un kopīgu interešu projektu sarakstā.