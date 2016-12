Sestdien, 24. decembrī, būs izmaiņas Rīgas lielāko tirdzniecības centru un arī tirgu darba laikos, informēja tirgotāju pārstāvji.

Sesdtien tirdzniecības centri "Domina Shopping", "Mols", "Alfa", "Origo", "Galerija Centrs", "Galerija Azur", kā arī "Spice" un "Spice Home" būs atvērti no plkst.10 līdz 20, tirdzniecības centri "Galleria Riga", "Olimpia" un "Sky&More" darbosies no plkst.12 līdz 19, savukārt tirdzniecības centra "Dole" pirmā stāva darba laiks būs no plkst.9 līdz 20, otrais stāvs būs atvērts no plkst.10 līdz 20, bet trešais stāvs - no plkst.10 līdz 18. Arī tirdzniecības centrs "Stockmann" sestdien strādās no plkst.9 līdz 20.

Sestdien ir izmaiņas arī tirgu darba laikos. Centrāltirgus atklātā teritorija un Gaļas paviljons strādās no plkst.7 līdz 17, Sakņu un Zivju paviljoni - no plkst.8 līdz 17, tirdzniecības nami Spīķeru ielā 2 un Pūpolu ielā 5 strādās no plkst.9 līdz 17, Piena paviljons - no plkst.7.30 līdz 17. Turpretī Āgenskalna tirgus sestdien strādās no plkst.7.30 līdz 17.

Lielākā daļa "Rimi" veikalu sestdien strādās no plkst.8 līdz 21. Arī veikalu "Maxima" darba laiks būs saīsināts.

Rīt, 25.decembrī, tirdzniecības centri "Domina Shopping", "Mols", "Origo", "Galerija Centrs" strādās no plkst.12 līdz 21, tirdzniecības centrs "Galerija Azur" un tirdzniecības centra "Dole" pirmais un otrais stāvs - no plkst.12 līdz 20, tirdzniecības centri "Galleria Riga", "Olimpia" un "Sky&More" - no plkst.12 līdz 19, bet tirdzniecības parks "Alfa" un tirdzniecības centri "Spice" un "Spice Home" - no plkst.12 līdz 22. Tirdzniecības centrs "Stockmann" rīt strādās no plkst.10 līdz 20.

Centrāltirgus atklātā teritorija un Gaļas paviljons rīt strādās no plkst.7 līdz 17, Sakņu un Zivju paviljoni - no plkst.8 līdz 17, tirdzniecības nami Spīķeru ielā un Pūpolu ielā strādās no plkst.9 līdz 17, bet Piena paviljons - no plkst.7.30 līdz 17.

Vairums "Rimi" veikalu 25.decembrī strādās no plkst.11 līdz 22. Arī veikalu "Maxima" darba laiks 25.decembrī būs saīsināts.

Otrajos Ziemassvētkos, 26.decembrī izmaiņas būs tirdzniecības centru "Galerija Azur" un "Stockmann" darba laikos, kuri strādās no plkst.10 līdz 20, tirdzniecības centra "Olimpia" darba laiks būs no plkst.12 līdz 19, tirdzniecības centra "Dole" trešais stāvs būs atvērts no plkst.10 līdz 20, bet "Galleria Riga" strādās no plkst.12 līdz 21.

Centrāltirgus atklātā teritorija un Gaļas paviljons 26.decembrī strādās no plkst.7 līdz 17, Sakņu un Zivju paviljoni - no plkst.8 līdz 17, Piena paviljons strādās no plkst.7.30 līdz 17, bet tirdzniecības nami Spīķeru ielā un Pūpolu ielā - no plkst.9 līdz 17. Āgenskalna tirgus 26.decembrī - no plkst.7.30 līdz 17.

Otrajos Ziemassvētkos, 26.decembrī visi "Rimi" un "Maxima" veikali strādās kā ierasts.