"Rīgas Satiksmes" viedo autostāvvietu projektā iesaistītā organizācija, iespējams, pastarpināti saistīta ar uzņēmēju Māri Martinsonu, ziņo LTV raidījums "de facto".

LTV vēsta - kā 8,7 miljonus vērtā projekta partneris piesaistīta "Energoefektīva apgaismojuma asociācija". "De facto" secina, ka asociācija eksistē tikai "uz papīra" - tai nav atrodama mājaslapa un telefons, mediju arhīvos nav sastopamas nekādas ziņas par tās publiskām aktivitātēm. Šovasar tā nomainījusi nosaukumu uz "Latvijas viedo pilsētu asociāciju", un tagad tās vārds saskan ar "Rīgas Satiksmes" projekta nosaukumu.

Asociācijas vadītāja Linda Zeltiņa strādāja kompānijā "Vizulo Group", tagad to vada viņas vīrs. "Vizulo Group" uzņēmumam var atrast netiešu saistību ar uzņēmēju Māri Martinsonu. "Vizulo group" padomē ir Ieva Šaripo - kādreizējā Māra Martinsona kolēģe, kas joprojām kopā ar viņu vada kādu biedrību. "Vizulo Group" valdē – Indra Zinkeviča, kas stūrē uzņēmēja Māra Martinsona ģimenei pastarpināti daļēji piederošo kompāniju "Moduls Interjers".

"Moduls Interjers" ir regulārs Rīgas pašvaldības iepirkumu uzvarētājs - kopš 2015. gada parakstīti līgumi par teju 3 miljoniem eiro. Pēdējais uzvarētais konkurss ir par LED gaismekļu piegādi aģentūrai "Rīgas Gaisma". Tur Latvijas Televīzijai ir paskaidroja – Rīgai piegādātie gaismekļi ir "Vizulo" produkts. Arī topošā "viedās pilsētas" projekta ietvaros plānots liels LED gaismekļu iepirkums – lai uzstādītu sensorus, kas mērīs satiksmes plūsmu, visā Rīgas centrā esot jānomaina vecos ielu lukturus pret jaunām LED lampām. Tas prasīšot aptuveni pusmiljonu eiro. Vai arī uz šo iepirkumu pretendēs ar Māri Martinsonu netieši saistītie komersanti – to "Rīgas gaismā" un "Rīgas Satiksmē" nekomentē.

Lielāka daļa no "viedās pilsētas" projekta finansējuma (vairāk nekā 5 miljoni eiro) nāks no Eiropas Savienības programmas. "Rīgas Satiksme" pieteicās arī uz valsts līdzfinansējumu. Ja Eiropas Savienība projektu akceptēs (tas būs zināms pavasarī), tad valsts sola no savas puses piemaksāt divus ar pusi miljonus eiro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā skaidro, ka "Rīgas Satiksmes" piesaistītos partnerus nav vērtējuši.

Māra Martinsona vārds jau izskanējis kontekstā ar šaubīgu Eiropas finansējuma izlietojumu. Pirms diviem gadiem "de facto" ziņoja – uzņēmējs samaksājis sodu par mēģinājumu izkrāpt Eiropas struktūrfondu līdzekļus, taču sodāmība nu ir dzēsta.

Kādreiz ar Martinsonu saistītā būvfirma "Moduls-Rīga" nonāca finanšu policijas redzeslokā apjomīgā lietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu. Šovasar policija lūdza sākt kriminālvajāšanu pret vairākiem cilvēkiem, bet ne Finanšu policija, ne prokuratūra vārdus nemin. Laikraksts "Diena" nesen ziņoja, ka Māris Martinsons atzīts par aizdomās turamo.