Nekustamo īpašumu attīstītājs "R.Evolution City" pabeidzis kvartāla ''Lofts&Rosegold'' "nulles cikla" būvniecību un sācis pārdošanu, portālam "Delfi" pastāstīja uzņēmumā.

''Lofts&Rosegold'' atrodas Strēlnieku ielā 8, labiekārtotā teritorijā, kuras platība ir 3955 kvadrātmetru. Jaunajā septiņus stāvus augstajā ēkā paredzēts izbūvēt 75 dzīvokļus ar platību no 50,2 kvadrātmetriem līdz 171,4 kvadrātmetriem. Dzīvokļi būs izvietoti no ēkas otrā līdz septītajam stāvam. Ēkas pirmajā stāvā būs izvietotas komerciālās platības. Savukārt vēsturiskajā ēkā paredzēti gan ''Loft'' tipa dzīvokļi, gan komerciālās platības. Projekta ģenerāluzņēmējs ir A/S "LNK Industries".

Investīcijas ''Lofts&Rosegold'' projektā lēšamas 19 miljonu eiro apmērā. Šobrīd tiek prognozēts, ka projekts tiks nodots ekspluatācijā jau 2020. gada sākumā. Projektu izstrādāja SIA "Arhis arhitekti" arhitekta Andra Kronberga vadībā.

Kā skaidroja "R.Evolution City" valdes priekšsēdētājs Aleksejs Zagrebeļnijs, visi "Lofts&Rosegold" projekta tehniskie parametri, siltuma un energoefektivitātes risinājumi pārspēj Eiropas Savienības būvniecības normās prasīto un atbilst augstākiem drošības standartiem. Piemēram, jaunās ēkas fasādei ir izvēlēts īpaši izturīgs keramikas materiāls, kuram piemīt pašattīrīšanās īpašības.

Kā skaidro attīstītāji, dzīvojamais kvartāls ''Lofts&Rosegold'' ir divu dažādu laikmetu arhitektūras mākslas mijiedarbības piemērs, kurā vēsturiskai ēkai tiek atvēlēta dārgakmeņa loma, bet jaunajai –"rozā zelta" ietvara loma.

"Veidojot mūsdienu arhitektūras tēlus, kuri nākotnē var kļūt par 21. gadsimta mākslas pieminekļiem, mēs saudzīgi izturamies pret pilsētas vēsturi, tāpēc tika pieņemts lēmums saglabāt ''Lofts'' vēsturiskās ēkas sākotnējo izskatu, kura ir ierakstīta UNESCO mantojuma reģistrā,'' pastāstīja arhitekts Andris Kronbergs, ''''Lofts'' ēka ar ķieģeļa fasādi, kura ir apgreznota ar pilastriem, pusapaļiem arku logiem no grīdas līdz griestiem un dekoratīvām nišām, ar griestu augstumu apartamentos pieci un seši metri, kļūs par Rīgas klusā centra vienīgajām dzīvošanas vietām "loft" stilā tā tīrajā izskatā. Savukārt ietvaram – jaunajai dzīvojamai ēkai ''Rosegold'', kura turpina "hygge" dzīves stila filozofijas tēmu, mēs izvēlējāmies siltu rozā zeltu, kurš ļauj atklāt akmens mistiskās īpašības, ar kuru tas ir apvienots."

"Esam gandarīt, ka ''LNK Industries'' ir izvēlēts par ģenerāluzņēmēju šim objektam," norādīja "LNK Industries" valdes loceklis Jevgenijs Locovs.

220 kvadrātmetru plašā halle ar 4,20 metru augstajiem griestiem, kļūs par ''Lofts&Rosegold'' projekta sirdi un "hygge" dzīves filozofijas iemiesojumu.

''Lofts&Rosegold'' projekta vadību īsteno kompānija "R.Evolution City", kas specializējas projektu vadībā un attīstība Latvijas nekustamo īpašumu tirgū. "R.Evolution City" realizēto projektu vidū ir ēkas "CityZEN", "Šokolāde", "Tal Residence", "LEGEND.", "The Home" un citas.