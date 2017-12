SIA "Energo Fortis" ir vēl viena nestrādājoša koģenerācijas stacija, kas uz pārbaudes brīdi atvedusi ģeneratoru "Sadales tīklam" atrādīšanai, lai saglabātu tiesības pārdot elektrību par paaugstinātu tarifu, vēsta raidījums "Nekā personīga".

Vēstīts, ka oktobrī "Nekā personīga" atklāja virkni staciju, kuras vien uz pārbaudes laiku atvedušas ģeneratoru. Ekonomikas ministrija (EM) sāka pārbaudi par virkni uzņēmumu. Tomēr rezultātu vēl nav. Visiem aizdomīgajiem uzņēmumiem joprojām ir licences, lai pārdotu elektrību par paaugstinātu tarifu.

Šonedēļ raidījums uzzinājis par vēl vienu šādu gadījumu Līvānos. SIA "Energo Fortis" 23. augustā atrādījis "Sadales tīkliem" pārvietojamu ģeneratoru. Atbildīgais darbinieks pat nebija pamanījis, ka tā ražotā elektrība līdz "Sadales tīklam" nenonāk.

2012. gadā SIA "Energo Fortis" EM lūdza atļauju būvēt koģenerācijas staciju Jersikā, pie Līvāniem. Solīja sešu megavatu jaudu. Pašvaldība uzņēmējam elektrostacijas ierīkošanai atvēlēja veco katlumāju.

Līvānu būvvalde bija izdevusi būvatļauju, un banka uzņēmumam bija izsniegusi kredītu. Šķita, ka ir viss, lai Līvānos varētu darboties elektrostacija. Atlika tikai katlu mājā staciju iebūvēt. Tomēr pagāja pieci gadi, bet elektrības ražošana tā arī neuzsākās.

Līvānu būvvalde būvatļauju koģenerācijas stacijas celtniecībai izsniegusi uzņēmumam "Energo Fortis" 2012. gadā uz diviem gadiem. 2017. gadā, apsekojot teritoriju, redzams, ka uzbūvēts nav nekas. Un, ja uzņēmums grib kaut ko būvēt, tam būtu jāprasa jauna būvatļauja.

23. augustā "Sadales tīkla" komisija apsekoja objektu un konstatēja, ka stacija elektrību ražo. "Sadales tīkls" pārstāvis Edgars Soldāns, kurš amatu uzņēmumā nesen atstājis, uzrakstījis aktu un parakstījis, kurā paziņo, ka šajā vietā ir elektrostacija, jo viņa rīcībā ir akts par elektrostacijas nodošanu ekspluatācijā.

2012. gadā uzņēmums bija solījis sākt ražot elektrību līdz 2017. gada 29. augustam ar jaudu seši megavati. Tomēr šī gada sākumā uzņēmums vērsās EM ar lūgumu jaudu samazināt līdz mikroskopiskam 0,01 megavata apjomam, jo esot problēmas ar investoriem un jaudīgu iekārtu vēl nevar atļauties.

Apliecinājums par kaut nelielu elektrības ražošanu uzņēmumam ir eksistenciāli svarīgs, jo pretējā gadījumā zūd 2012. gadā iegūtā licence enerģijas pārdošanai par paaugstinātu tarifu.

Uzņēmuma "Energo Fortis" vadītājs Andris Volanskis strādā Ķekavas domē. Viņš ir domes priekšsēdētājas padomnieks un pilsētas izpilddirektora vietnieks. Uzņēmējs atzīst, ka iekārtu elektrības ražošanai atvedis tikai uz brīdi, kamēr "Sadales tīkls" veic pārbaudi.

Viņš gan noliedz, ka stacija pārbaudes brīdī nav ražojusi elektrību.

Kā izrādās, Volanska sievastēvs ir Saeimas deputāts Jānis Klaužs (ZZS). Kā vēsta raidījums, viņam nav daļas znota uzņēmumā, tomēr par tā attīstību viņš uztraucas kā par savu.

Klaužs par elektroenerģiju spriež arī no pilsētas pozīcijām. Pēc pieciem gadiem valsts obligātā iepirkuma kārtībā elektrību no koģenerācijas uzņēmumiem vairs par paaugstinātu tarifu nepirks. Vēl piecus gadus Līvānu uzņēmumiem būtu iespēja saņemt siltumu par lētāku cenu. Netālu no iecerētās spēkstacijas atrodas SIA "Līvānu mājas un logi", kur Klaužam pieder 38%.

"Tad es gribētu paust savu viedokli attiecībā par šādām koģenerācijas stacijām, par kurām tagad, nu, ir ļoti milzīga cepšanās. Un tiek saskatīti nezin kādi noziegumi, noziegumu sastāvdaļas vai kaut kas tāds. Nu, mans viedoklis, ka šādām nelielām stacijām būtu jābūt katrā apdzīvotā vietā," raidījumam uzsvēris Klaužs.

Uzņēmumam licence nav atņemta, taču EM veic pārbaudi, tuvāko mēnešu laikā varētu tikt pieņemts lēmums, vai licenci anulēt.