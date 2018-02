Igauņu nekustamo īpašumu attīstītājs "Capital Mill", Mežaparkā, Ķīšezera tuvumā drīzumā attīstīs deviņas ekskluzīvas daudzdzīvokļu mājas, portālu "Delfi" informēja attīstītājs. Savulaik šo vērienīgo dzīvojamo māju kompleksu "Ķeizarmeža krasti" bija iecerējis uzņēmējs Guntis Indriksons, tomēr to apturēja nekustamo īpašumu un finanšu tirgus krīze.

Mājas atradīsies R. Feldmaņa ielā un Brēmenes ielā. To būvniecību plānots uzsākt šī gada pavasarī un pabeigt 2019. gada vasarā. Projektā uzņēmēji investēs vairāk nekā 13 miljonus eiro.

"Šobrīd novērojam, ka nekustamo īpašumu tirgus attīstās visā Baltijā, un pieprasījums pēc jauna dzīvojamā fonda arvien pieaug. Latvijā viennozīmīgi ir vērojams ekskluzīvu dzīvokļu piedāvājuma trūkums, tāpēc Mežaparkā attīstīsim jaunas daudzdzīvokļu mājas, ko ceram pabeigt jau nākamā gada vasarā," norādījis "Capital Mill" pārstāvis Ahti Kili.

"Redzam, ka tas būs saistošs ģimenēm, kas novērtē Mežaparka ainavu, mierpilno un kvalitatīvo dzīves vidi tikai dažu kilometru attālumā no Rīgas centra. Šī projekta lielākā priekšrocība būs konkurētspējīgā cena, kas būs ievērojami zem vidējās cenas ekskluzīvo mājokļu segmentā," viņš turpina. Projekts paredz deviņu jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību vairāk nekā 7118 kvadrātmetru platībā. Katrā no mājām būs pieejami 93 ekskluzīvi dzīvokļi, sākot no 44,8 līdz 168,8 kvadrātmetriem. Dzīvokļi tiks piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari. Dzīvokļu rezervāciju plānots uzsākt jau 2018. gada vasarā.

Kā liecina LETA arhīvs, šā gada janvārī pūļa finansēšanas platformā "Crowdestate" tika savākts finansējums daudzdzīvokļu ēku projekta pabeigšanai Mežaparkā. 913 investori jau bija ieguldījuši 1,393 miljonus eiro jeb 139% no projekta īstenošanai minimāli nepieciešamā finansējuma. Šīs investīcijas veidos 35% daļu projekta attīstīšanas kompānijā un attiecīgi arī iespēju gūt 35% no projektā paredzamās peļņas.

Projekta sponsors ir Igaunijas investīciju kompānija "Capital Mill" un projekta realizācijas termiņš ir 27 mēneši.

Ēku projekta Mežaparkā autori ir arhitektu birojs "8.A.M", kuru nesenākais veikums ir Ekziperī starptautiskā skola Piņķos. Projekta būvniecības partneris tiks izvēlēts tuvākajā laikā, sola attīstītājs.

Savulaik vērienīgo dzīvojamo māju kompleksu "Ķeizarmeža krasti" bija iecerējis uzņēmējs Guntis Indriksons. 2013. gadā projekts tika pārdots izsolē. Divu netālu no "Ķeizermeža" sporta kompleksa blakus esošo zemesgabalu kopējā platība ir viens hektārs. Uz tiem atrodas deviņu daudzdzīvokļu ēku jaunbūve ar kopējo platību 16 776 kvadrātmetri, tajā skaitā iekštelpu platība ir 9738 kvadrātmetri.

Arhitektu biroja "8 A.M." projektētā un "SEB bankas" finansētā ēku kompleksa celtniecību SIA "Ķeizarzeme" sāka 2006. gadā. Kompleksā bija paredzētas deviņas mājas ar 75 dzīvokļiem, kuru platība ir no 60 līdz 335 kvadrātmetriem, tostarp deviņi "penthouse" tipa apartamenti ēku pēdējos stāvos. Bija plānots, ka ēku komplekss, labiekārtota pludmale pie Ķīšezera un jahtu piestātne tiks pabeigta 2008. gadā, taču projektu apturēja nekustamo īpašumu un finanšu tirgus krīze.

2009. un 2010. gadā tika sākti divi SIA "Ķeizarzeme" tiesiskās aizsardzība procesi, bet 2010. gada novembrī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa atzina uzņēmumu par maksātnespējīgu. "Ķeizarzeme" piederēja Indriksona (84%) un Aivara Tropa (16%) uzņēmumam SIA "Ķeizarmežs". Arī šis uzņēmums pēc vairākiem tiesiskās aizsardzības procesiem 2012. gada sākumā pasludināts par maksātnespējīgu.

Tikmēr "Capital Mill OÜ" ir dibināts 2008. gada sākumā ar mērķi palīdzēt investoriem, kuri meklē komerciālu nekustamo īpašumu Baltijas valstīs, un radīt vērtību, izmantojot augstas kvalitātes īpašumu pārvaldības pakalpojumus. Uzņēmuma līdzšinējās darbības laikā ir veikti vairāki ieguldījumi apmēram 300 miljonu eiro vērtībā.

Patlaban uzņēmuma ieguldījumu portfelī ietilpst uzņēmējdarbības telpas, iepirkšanās centri, kā arī ražošanas un noliktavu ēkas. Ieguldījumi ir veikti visās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvija un Lietuvā. Vairāku gadu laikā "Capital Mill OÜ" pārvaldītais ieguldījumu portfelis ir pieredzējis strauju izaugsmi, un ir paredzams, ka šāda izaugsme turpināsies arī nākamajos gados.