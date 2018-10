AS "SEB banka" ir piešķīrusi ilgtermiņa aizdevumu 11,8 miljonus eiro Liepājas speciālajai ekonomiskajai zonai. Finansējums tiks ieguldīts Liepājas brīvostas infrastruktūras pilnveidošanā, portāls "Delfi" uzzināja bankā.

Ar bankas piešķirtajiem līdzekļiem tiks līdzfinansēti vairāki Eiropas Savienības fondu projekti, kuru mērķis ir Liepājas brīvostas baseina hidrotehnisko aizsargbūvju atjaunošana un kuģu ceļa padziļināšana, kā arī Karostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.

Liepājas ostu no vēja un viļņu iedarbības sargā sarežģīta hidrotehnisko aizsargbūvju sistēma, kuru veido trīs vārti, kas savieno ostas akvatoriju ar atklāto jūru. Pašlaik daļa no aizsargbūvēm ir neapmierinošā vai pat avārijas stāvoklī, un no trim jūras vārtiem iespējams izmantot tikai divus. Šie faktori ierobežo un apgrūtina Liepājas ostas darbību un attīstības iespējas.

LSEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš norāda: "Esam patiesi lepni, ka SEB banka ir novērtējusi paveiktos un plānotos ieguldījumus nākotnē Liepājas ostas attīstībā, raksturojot Liepājas SEZ pārvaldi kā uzņēmumu ar labu reputāciju un ilgtspējīgu attīstību. Tikai pārdomāti un uzņēmēju vajadzībām atbilstoši ieguldījumi infrastruktūras attīstībā var nodrošināt stabilu ostas darbību."

"SEB bankas" valdes loceklis Arnis Škapars atzīmē, ka "šo projektu ekonomiskais mērķis ir stiprināt Liepājas ostas konkurētspēju. Sakārtojot ūdens ceļus un uzlabojot kuģošanas drošību, ostā varēs ienākt vairāk kuģu, un projekta rezultātā uzlabosies arī ostas darba efektivitāte. Osta ir arī nozīmīgs darba devējs, tādēļ šī projekta īstenošana nesīs ieguvumus visai pilsētai. Esam gandarīti, ka Liepājas SEZ ir izvēlējies SEB banku par savu partneri šo projektu īstenošanai, un ceram, ka šis darījums kļūs par pamatu ilgtermiņa sadarbībai."

Projektu rezultātā uzlabosies arī kuģošanas drošība Liepājas ostā, it īpaši lieltonnāžas kuģiem. Samazināsies nepieciešamība kuģu piekraušanu pabeigt ārējā reidā, kur kuģi ir pakļauti atklātas jūras iedarbībai.

Liepājas osta ir trešā lielākā osta Latvijā, kuras darbība galvenokārt orientēta uz eksporta un tranzīta pakalpojumiem.

2018. gada pirmajos sešos mēnešos ostā pārkrauti 3,87 miljoni tonnu dažādu kravu, un tas ir par 18% vairāk nekā 2017. gada pirmajā pusgadā.

Tāpat par 5% pieaudzis ostā apkalpoto kuģu skaits, bet pasažieru skaits pieaudzis par 25%. Šobrīd LSEZ strādā 44 kapitālsabiedrības, kurās ir nodarbināti vairāk nekā 2100 darbinieki.