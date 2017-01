Datu vizualizācijas uzņēmuma "Infogram" līdzdibinātāja un grafiskā dizainere Alise Semjonova, NBA basketbolists Kristaps Porziņģis un startapa "Sorry as a Service" līdzdibinātāja Sabīne Pole iekļauti prestižajā "Forbes Europe 30 Under 30" 2017. gada jauno līderu sarakstā.