Uzņēmumam ir tiesības vērsties ģenerālprokuratūrā un apstrīdēt apgabaltiesas lēmumu, taču Krakovs norādīja, ka uzņēmumam nav ticības Latvijas tiesu sistēmai, tādēļ tiek apsvērta iespēja vērsties starptautiskā tiesā.

Jau vēstīts, ka Rīgas apgabaltiesa 16. janvārī noraidīja "Adventika Group" blakus sūdzību lietā par tiesu izpildītāja Mārtiņa Eglīša darbībām saistībā ar stadionu, informē tiesā.

Tiesā tika skatīta uzņēmuma iesniegtā blakussūdzība par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas pērnā gada 10. novembra lēmumu šajā lietā. Vērtējot pirmās instances tiesas lēmumā norādīto, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija nesaskatīja pamatu atzīt par prettiesiskām tiesu izpildītāja darbības, izpildot tiesas nolēmumu.

Apgabaltiesas lēmums nav pārsūdzams.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa pērn skatīja "Adventika Group" pieteikumu par Eglīša izpildu darbību - apķīlātās mantas izvešanu no "Skonto" stadiona - atlikšanu. Tiesa nolēma piemērot pagaidu noregulējumu un atlikt tiesu izpildītāja darbības līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai sūdzībā par viņa rīcībām.

Sūdzībā tika norādīts, ka pērnā gada martā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā tika ierosināta lieta stadiona tablo, tuneļu un citu iekārtu īpašnieku SIA "Light" prasībā pret "Adventika Group" par īpašuma tiesību uz kustamu mantu atzīšanu un valdījuma piešķiršanu, vienlaikus ietverot lūgumu par prasības nodrošināšanu jeb par kustamās mantas apķīlāšanu, ko tiesa daļēji apmierināja.

Nolūkā novērst "Adventika Group" piederošās mantas izvešanu no "Skonto" stadiona uzņēmums un stadiona pārvaldnieka SIA "Fitnesa parks" pārstāvji vērsās pie tiesu izpildītāja, lūdzot par apķīlājamās mantas glabātāju noteikt Juriju Kalniņu. Uzņēmums sūdzībā tiesai norādīja, ka tiesu izpildītājs, izpildot tiesas lēmumu, "ir pieļāvis būtiskus likuma normu pārkāpumus", proti, ignorējis tiesneses lēmumā norādīto, ka pirkuma līgumā uzskaitītās mantas izvešanai no stadiona nav pamata, un ar to pārkāpis likumu.

Kā ziņots, pērnā aprīļa sākumā "Skonto" stadionā notika kustamā īpašuma demontāža, noņemot apgaismojuma stabu prožektorus un tribīņu krēslus. Kā portālam "Delfi" toreiz tika apliecinājis "Light" īpašnieks Alans Selters, "Skonto" stadionā notika uzņēmumam piederošās kustamās mantas apķīlāšana un izņemšana, kā to paredzot tiesas spriedums. Saskaņā ar portāla ziņoto, uzņēmuma īpašums esot stadiona tablo, tunelis, pa kuru futbolisti iznāk uz spēlēm, kā arī stadionā esošie futbola vārti.

Pērnā gada maija sākumā tika vēstīts, ka "Skonto" futbola stadionā Rīgā uzstādīti atpakaļ krēsli un apgaismojums.