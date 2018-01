Aizvadītajā nedēļas nogalē strādājošo slēpošanas trašu pārstāvji ir apmierināti ar apmeklētāju pieplūdumu un brīvdienas vērtē kā veiksmīgas, sacīja aptaujātie ziemas atpūtas un sporta kompleksu pārstāvji.

Cēsu apkārtnē Cīrulīšu pagastā esošā atpūtas kompleksa "Žagarkalns" pārstāvis Vadims Kameņevs teica, ka "Žagarkalns" pārstāvji ir apmierināti ar apmeklētāju aktivitāti un skaitu nedēļas nogalē. Jau sestdien, 13. janvārī bija gana liela apmeklētāju aktivitāte, bet todien bija mazākas rindas pie pacēlājiem nekā svētdien, jo pagājušās nedēļas beidzamajā dienā kalnu apmeklēja vēl vairāk cilvēku. "Svētdien varējām jau no sākuma atvērt mācību trases, vecākiem bija iespēja atvest savus bērnus mācīties slēpot," skaidroja Kameņevs. Nedēļas nogalē kalnu esot apmeklējuši dažāda gadagājuma cilvēki un vairākums no Latvijas.

"Žagarkalns" pārstāvis piebilda, ka patlaban ir atvērtas Cīruļkalna abas puses ar diviem pacēlājiem, kā arī divas mācību trases un uz vienas no tām ir paklāja tipa pacēlājs. "Otrdien mēs sāksim būvēt mini snovparku uz Cīruļkalna-1 nogāzes, līdz ar to otrdien visas konstrukcijas būs novāktas. Ja paveiksies, vakara pusē varēsim to atvērt, bet pilnīgi noteikti mini snovparku atvērsim trešdien. Tāpat trešdien mēs plānojam atvērt vismaz pusi no Žagarkalna nogāzes, kas ir mūsu galvenā trase," sacīja Kameņevs.

Viņš piebilda, ka "Žagarklans" apmeklētājiem noteikti būs atvērts arī šajā nedēļas nogalē. Tāpat ir pagarināts arī "Žagarkalna" darba laiks un patlaban tas katru dienu strādā no 13 līdz 23. "Ja cilvēku atsaucība būs, turpināsim strādāt arī citas pirmdienas un vērt durvis apmeklētājiem ātrāk. Turpretī, ja apmeklētāju aktivitāte būs neliela, droši vien nāksies strādāt ierastajā darba laikā," skaidroja Kameņevs. No šīs nedēļas "Žagarkalns" sāks uzņemt arī skolēnu grupas. Patlaban sniega ražošanai esot ļoti labi laika apstākļi.

"Smeceres sils" vadītājs Gunārs Ikaunieks teica, ka "Smeceres sils" darbību pēc pārtraukuma atsāka sestdien, 13.janvārī. Nedēļas nogalē apmeklētāju bija daudz un lielākā apmeklētāju aktivitāte bijusi svētdien, 14.janvārī. Slēpot brauca dažādākā vecuma cilvēki un trasi apmeklēja gan vietējie iedzīvotāji, gan ārvalstu tūristi. Tomēr arī pirmdien, 15.janvārī "Smeceres silā" bijis salīdzinoši daudz slēpot gribētāju. "Darba dienās lielākais apmeklētāju pieplūdums ir pēcpusdienās un vakarā, bet ir arī sportisti, kas brauc pie mums trenēties pa dienu," teica Ikaunieks.

Ikaunieks norādīja, ka šobrīd laika apstākļi ir vērtējami kā slēpošanai labvēlīgi un tuvākajās dienās būs iespēja turpināt ražot mākslīgo sniegu. Viņš prognozēja, ka tuvākajās dienās "Smeceres silā" varētu uzsnigt arī dabīgais sniegs, dodot iespēju veidot dabīgā sniega trases mežā. Arī gaidāmajā nedēļas nogalē "Smeceres sils" plāno turpināt aktīvu darbību.

Engures novada Dižkalnos esošā atpūtas kompleksa "Milzkalns" administrators Jānis Behmanis teica, ka apmeklētāju aktivitāte nedēļas nogalē varēja būt nedaudz lielāka, taču, ņemot vērā, ka sezona tik tikko ir sākusies, atpūtas kompleksa pārstāvji ar darbību brīvdienās ir apmierināti. "Šobrīd mums strādā divi pacēlāji un divas trases. Apmeklētāji ir, bet neteiksim, ka daudz. Arī skolas sāk mums pieteikt grupas. Nedēļas nogalē plānojam aktīvu darbību," teica Behmanis.

Viņš teica, ka patlaban "Milzkalnā" ražo sniegu uz bērnu kalna, ragaviņu kalniņa, kā arī atvērta vēl viena trase ar pacēlāju. Nedēļas beigās plānots atvērt arī snovparku, ja laika apstākļi būs labvēlīgi sniega ražošanai.

Talsu novada "Dziļlejās" esošā "Kamparkalns" mājaslapā izvietotā informācija liecina, ka "Kamparkalns" apmeklētājiem tiks atvērts otrdien, 16. janvārī. Būs sagatavota lēzenā trase un ragaviņu kalniņš.

Savukārt "Ozolkalns" sociālajā tīklā Facebook izvietotā informācija liecina, ja solītā laika prognoze būtiski nemainīsies, kalns darbu sāks trešdien, 17. janvārī un strādās no plkst.14 līdz 22. Tomēr kalna darba laiks var mainīties atkarībā no pieprasījuma un apmeklētāju skaita. Sākumā strādās "Zaļā trase" un krēslu pacēlājs.