Pirmā un otrā tiesu instance lēmusi par labu Norvēģijas pozīcijai, uzskatot, ka ar Latvijas uzņēmumam "North star" piederošo sniega krabju zvejas kuģi, kuram bijusi Eiropas Savienības (ES) apstiprināta zvejas licence, nav bijis atļauts zvejot konkrētajos ūdeņos.

"Šī brīža situācija ir tāda, ka ir nozīmēta augstākā tiesa šī gada 30. un 31. oktobrī sakarā ar, pēc Norvēģijas uzskatiem, zvejas noteikumu pārkāpumiem. Kopējā nostāja ir tāda, ka tieši pateicoties Parīzes līguma 1920. gada noteikumiem valstīm, kas ir pievienojušās šim līgumam un Latvija ir to izdarījusi 2016. gadā, ir tiesības doties un zvejot, tātad piedalīties to objektu zvejā, kurus zvejo arī Norvēģi. Norvēģi šajos ūdeņos zvejo sniega krabjus, līdz ar to, automātiski visām citām valstīm, kas pievienojušās, arī ir līdzīgas tiesības. Norvēģi ļoti interesanti interpretē šīs te normas un šīs te jūras tiesības. Daļā jautājumu viņi uzskata, ka ir jāņem vērā šīs te modernās tiesības, kas parādās valstīm, kurām ir pieeja jūrām un citos punktos, kur tas viņiem nav izdevīgi, viņi pilnīgi ignorē," Latvijas Radio pastāstīja "North star" vadītājs Pēteris Pildegovičs.

Vēstīts, ka 2017. gada janvārī Norvēģijas varas iestādes arestēja Latvijas uzņēmumam SIA "North Star LTD" piederošu zvejas kuģi "Senators", kas saskaņā ar iepriekš noslēgtiem līgumiem zvejoja sniega krabjus Svalbāras (Špicbergenas) ūdeņos. Norvēģija izvirzīja kuģa īpašniekam pretenzijas par zvejas noteikumu pārkāpumu, ko Latvijas kuģa īpašnieks neatzīst, jo sniega krabju zveja Svalbāras ūdeņos notikusi saskaņā ar 1920.gadā Parīzē noslēgto starptautisko līgumu, atbilstoši ES regulas prasībām.

Pēc incidenta Ārlietu ministrija iesniedza notu Norvēģijas vēstniecībai ar lūgumu atbrīvot kuģi, kā arī netraucēt zveju, kas notiek saskaņā ar starptautisko vienošanos. Tikmēr Norvēģijas vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens akcentēja, ka Norvēģijai ir iespēja licencēt sniega krabju zveju tās kontinentālajā šelfā, jo ES un Latvija šādas licences bez Norvēģijas zināšanas izsniegt nevar.

Norvēģijā arestētais sniega krabju zvejas kuģis "Senators" joprojām atrodas šajā valstī un jautājums par zvejas tiesībām attiecīgajā zvejas rajonā joprojām nav atrisināts.

Kuģa dīkstāve SIA "North Star LTD" radījusi lielas finansiālas problēmas, tāpēc tas bijis spiests pārdot daļu savas flotes.