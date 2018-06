Izvērtējot gāzes pārvades un uzglabāšanas operatora AS " Conexus Baltic Grid " ("Conexus") lūgumu atļaut operatoram pašam noteikt dabasgāzes uzglabāšanas tarifus, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ( SPRK ) padome lēmusi neizsniegt "Conexus" šādu atļauju, liecina SPRK publicētā informācija.

Lai izdotu atļauju, SPRK ir jāgūst pārliecība, ka tai būs pietiekama un pamatota informācija par tarifu projektā ietverto izmaksu pamatojumu. Tas nozīmē, ka tarifu projektā iekļautajam aprēķinam, kā arī tajā iekļautajām izmaksām ir jābūt skaidrām, bet prognozētajiem apmēriem - pamatotiem, lai atļaujas izsniegšana atbilstu sabiedrisko pakalpojumu regulatoru likumā definētajiem mērķiem.

SPRK skaidro, ka līdz brīdim, kad dabasgāzes tirgus darbība nostabilizēsies, būtu nepieciešama SPRK īstenota dabasgāzes tirgus darbības un tarifu aprēķinā izmantoto pieņēmumu par tirgus darbību rūpīga analīze, lai lietotāju maksājumi segtu tikai tehnoloģiski un ekonomiski pamatotas dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksas.

Regulators secinājis, ka izvērtējamajos apstākļos nav iespējams gūt pārliecību par to, vai tarifus veidojošās izmaksas un to ietekmējošo faktoru prognozes būs pietiekami pamatotas un cik būtiskas būs paredzamo izmaksu apmēra izmaiņas tarifu pārskata ciklā. Tarifu projektā iekļautā dabasgāzes krātuves prognozētā izmantotā jauda ir pamatota ar "Conexus" prognozēm, tāpēc nepieciešama dabasgāzes tirgus darbību un tarifu projektā "Conexus" iekļauto apmēru prognožu rūpīga analīze. Līdz ar to ir nepieciešama SPRK iesaiste "Conexus" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu noteikšanas procesā, un, SPRK ieskatā, izvērtējamajos apstākļos izsniegt "Conexus" atļauju nav pamata.

Enerģētikas likums paredz iespēju sistēmas operatoram pašam noteikt pārvades, sadales un uzglabāšanas tarifus, ja ir saņemta SPRK atļauja. Tādā gadījumā tarifu izvērtēšanas process ilgst 21 dienu. Vienlaikus sadales, pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu tarifi pirms to stāšanās spēkā tiek publicēti SPRK noteiktajā kārtībā.

SPRK iesniegumu no "Conexus" saņēma 2017.gada 22.novembrī, pēc kura lūdza komersantam iesniegt pamatojumu izteiktajam lūgumam. SPRK 2017.gada 11.decembrī saņēma un izvērtēja "Conexus" vēstuli ar pamatojumu izteiktajam lūgumam izsniegt atļauju. Balstoties uz saņemto un izvērtēto informāciju, SPRK padome nolēma noraidīt "Conexus" izteikto lūgumu.

SPRK, vērtējot "Conexus" atbilstību sertificēšanas prasībām, secināja, ka kompānija tām atbilst tikai daļēji, proti, pastāv risks, ka dabasgāzes tirgotāja "Latvijas gāze" akcionāram "Gazprom", kas vienlaicīgi ir arī "Conexus" akcionārs, ir iespēja tieši vai netieši kontrolēt "Conexus", kā arī "Conexus" akcionārs "Marguerite Gas I" ir saistīts ar "Latvijas gāzes" akcionāru "Marguerite Gas II" un šāda akcionāru līdzdalība abos energoapgādes komersantos rada interešu konfliktu. "Conexus" kapitālā 34,36% pieder "Augstsprieguma tīkls", 34,1% - "Gazprom", bet 29,06% - "Marguerite Gas I".

"Conexus" apgrozījums 2018. gada pirmajā ceturksnī bija 22,293 miljoni eiro, kas ir par 63% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, savukārt kompānijas peļņa pieauga divas reizes un sasniedza 9,091 miljonu eiro.

"Conexus" dibināts 2016. gada 22. decembrī, reorganizācijas rezultātā no "Latvijas gāzes" nodalot pārvades un glabāšanas darbības virzienus. "Conexus" ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kurš pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.