Jaunuzņēmumi var sākt pieteikties valsts atbalsta saņemšanai, paredz valdības apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi, portālu "Delfi" informēja Ekonomikas ministrijā (EM).

Līdz ar to startapi un investori tiek aicināti reģistrēties un iesniegt pieteikumus dalībai atbalsta programmās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

"Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija kļūtu par jaunuzņēmumu jeb "start-up" uzņēmumu izvēli numur viens Baltijas valstīs. Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums ir pamats šādu uzņēmumu attīstības veicināšanai. Ieviešot specifiskas, tieši šai uzņēmēju grupai atbilstošas atbalsta programmas, sagaidām, ka ik gadu Latvijā radīsies vismaz 30 šādi uzņēmumi, kas būs piesaistījuši aptuveni 160 augsti kvalificētus darbiniekus," skaidro ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V).

Valdībā apstiprinātā Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība nosaka: jaunuzņēmumu un riska kapitāla investoru iesniedzamo pieteikuma dokumentāciju; LIAA kā administrējošās iestādes pienākumus un tiesības un jaunuzņēmumu atbalsta programmu administrēšanas kārtību.

Jau vēstīts, ka pērn pieņemts Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums.

Likumā noteikta jaunuzņēmuma definīcija un noteiktas tā pazīmes, jaunuzņēmumu atbalsta programmas, jaunuzņēmumu pieteikšanās kārtība minētajām atbalsta programmām, nosacījumi, kas ir un kā tiek piesaistīti kvalificēti riska kapitāla investori un tā tālāk.

Likumā paredzētas vairākas jaunuzņēmumu atbalsta programmas, kas paredz gan fiksētu maksājuma veikšanu par darba ņēmējiem, gan nodokļu atvieglojumus, gan augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei.

Atbalsta programmu piešķiršanai jaunuzņēmumam jāatbilst 10 kritērijiem. Piemēram, viens no kritērijiem nosaka, ka kapitālsabiedrība veic komercdarbību pirmajos piecos gados kopš tās reģistrēšanas komercreģistrā.

Vienlaikus kapitālsabiedrībai jāatbilst vismaz vienai no šādām inovācijas pazīmēm: kapitālsabiedrībai pieder īpašumtiesības uz inovatīva produkta patentu vai tā ir pieteikusi inovatīva produkta patentu; vismaz 70 % no darba ņēmējiem ir maģistra grāds vai doktora grāds; pētniecībai un attīstībai ir novirzīti vismaz 50 % no kapitālsabiedrības izdevumiem kopš tās reģistrēšanas komercreģistrā.